Marvel revela el título de los capítulos de X-Men 97 y su calendario de estreno en Disney+

El próximo 20 de marzo verá la luz en Disney+ X-Men 97, secuela directa de la serie original de animación que protagonizó la Patrulla X en la década de los 90. Con los fans contando los días hasta su estreno, Marvel ha confirmado de forma oficial el título que tendrán cada uno de los diez episodios que conforman esta primera temporada y cuál será la fecha en la que llegarán a la plataforma.

Tras lanzar un potente tráiler el pasado mes de febrero con Lobezno, Jean Grey, Tormenta, Cíclope y el resto de los héroes mutantes en acción, los seguidores marvelitas mantienen muy altas sus expectativas por la serie. X-Men 97 arrancará su emocionante trama con Magneto convertido en el nuevo líder de los alumnos del Profesor X después de que este, enfermo de gravedad partiese al mundo de los Shi'Ar junto a su emperatriz, Lilandra.

Para ir abriendo boca, Marvel Studios ha anunciado en su cuenta de X, antes Twitter, tanto los títulos de sus episodios como sus correspondientes fechas de estreno. Y lo ha hecho, acompañando la noticia del único modo posible, con una nostálgica imagen que imita una guía de televisión cuya portada tiene por protagonistas a la imposible Patrulla X al completo.

In two weeks, tune in to the two episode premiere of Marvel Animation's #XMen97, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Kuj5VfTgeN