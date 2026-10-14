Marvel revela pistas sobre Zodiac, su serie a lo James Bond, y la posible llegada de héroes mutantes - MARVEL

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Marvel anunció en la pasada Comic-Con de Nueva York Zodiac, una nueva serie de imagen real descrita como un thriller de espionaje que llegará en 2028. Marvel ha dado pistas sobre la identidad de sus tres protagonistas principales, ocultas en el logo de la ficción, que, además, podría incorporar a otros importantes personajes vinculados estrechamente con los X-Men.

"Si eres fan de los cómics, ese logo esconde muchas cosas. No voy a decir nada más. Se supone que debe ser un secreto", aseguró Brad Winderbaum, el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, en la pasada Comic-Con de Nueva York, tal y como informa ComicBookMovie.com.

La pista más evidente es la presencia de parte del emblema de los Agentes de S.H.I.E.L.D. en el logotipo de la serie. Además, los rumores apuntan a que la ficción podría continuar las historias de algunos personajes de la serie de ABC, que finalizó en 2020 con su séptima y última temporada.

Por ahora, se desconoce si aparecerán Phil Coulson (Clark Gregg) o Daisy Johnson (Chloe Bennet), así como otros de sus protagonistas. En cualquier caso, todo apunta a que, de ser así, no serán el centro de la nueva ficción.

Además, según Knight Edge Media, Zodiac será "un thriller de espionaje británico de tono oscuro" y, al parecer, Marvel está buscando a tres protagonistas británicos, dos hombres y una mujer, cuyos personajes serían completamente originales y no tendrían un equivalente en los cómics.

La información también destaca que la serie será "mucho más cruda" que las películas de James Bond o Misión: Imposible, y la compara con la ficción de espías de FX The Americans. Los rumores apuntan a que Zodiac será el nombre de una nueva organización dentro del UCM que ocupará el lugar de S.H.I.E.L.D. tras su desaparición.

¿EXCALIBUR, EL CAPITÁN BRITANIA Y PSYLOCKE EN ZODIAC?

También se especula con que la serie podría introducir una versión de MI-13. Se trata de una organización de los cómics de Marvel en la que han participado personajes como Brian Braddock, el Capitán Britania, líder del equipo mutante Excalibur; Blade; o Dane Whitman, el Caballero Negro, al que interpretó fugazmente Kit Harington en la segunda escena poscréditos de Eternals.

De hecho, cuando le preguntaron a Alex Pérez, de The Cosmic Circus, por la posibilidad de ver a otros personajes asociados a Excalibur, como Braddock o su hermana Betsy, también conocida como Psylocke, respondió con el GIF que suele usar cuando no le permiten decir "nada".

Por su parte, Daniel Richtman dejó caer que "Zodiac será una producción bastante independiente", y añadió que "no será necesario haber visto nada antes para entenderla y tampoco tendrá repercusiones en el resto del UCM".

Zodiac es el primer nuevo proyecto de Marvel anunciado desde que el estudio canceló Wonder Man, pese a haber renovado previamente la serie, tras una única temporada. Además, Marvel confirmó que Daredevil: Born Again concluirá con su tercera temporada. Por el momento, los nuevos capítulos no cuentan con fecha de estreno en Disney+, aunque se espera que vean la luz en 2027.