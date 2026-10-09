Marvel pone fecha a su próxima serie en imagen real: Un nuevo thriller de espionaje - DISNEY+

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest está a punto de ver la luz en Disney+, en un momento en el que Marvel parece estar apostando cada vez menos por las series en imagen real, cancelando recientemente títulos como Daredevil: Born Again o Wonder Man. No obstante, el estudio ha puesto fecha una nueva ficción de estas características, titulada Zodiac.

Marvel ha fijado el estreno de Zodiac, su nueva serie en imagen real, para 2028. El anuncio ha tenido lugar en el marco de la Comic-Con de Nueva York, donde los asistentes han podido ver, además, el primer capítulo de VisionQuest. Según recoge Deadline, el estudio ha descrito la ficción como un thriller de espionaje.

Revealing the newest show from Marvel Television… #NYCC pic.twitter.com/J1K1YF08GT — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 8, 2026

JUST ANNOUNCED AT NYCC: Marvel Television’s Zodiac is coming to Disney+ in 2028. pic.twitter.com/PZ3RqguZVZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 8, 2026

Aunque no está confirmado en qué podría centrar su trama Zodiac, su título bien podría hacer referencia a una organización criminal de los cómics de Marvel liderada por un villano llamado Scorpio y cuyos doce miembros, que llegan a enfrentarse cara a cara con S.H.I.E.L.D., representan cada uno de los signos del zodíaco.

DAREDEVIL: BORN AGAIN Y WONDER MAN, CANCELADAS

El pasado septiembre, cuando Marvel anunció que la temporada 3 de Daredevil: Born Again pondría fin a la serie, The Hollywood Reporter informaba de que el estudio había dado luz verde recientemente a un thriller de espías titulado Zodiac. En cuanto a Born Again, los nuevos episodios aún no cuentan con fecha de estreno en Disney+, pero se espera que vean la luz en Disney+.

Zodiac se sumará así a la cada vez más reducida oferta de series en imagen real de Marvel. Muchos de los títulos más populares de la franquicia ya han terminado o lo harán pronto, como la trilogía iniciada con WandaVision, a la que VisionQuest pondrá el broche final a partir del 14 de octubre. Además, el estudio también canceló recientemente Wonder Man, a pesar de haber anunciado previamente su renovación por una segunda temporada.