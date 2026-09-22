Marvel cancela Daredevil: Born Again, que terminará con su temporada 3 - DISNEY+

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Apenas dos meses después de que Daredevil: Born Again concluyera el rodaje de su temporada 3 el pasado mes de julio, se ha confirmado que esa tercera tanda de episodios pondrá fin a la serie. Por el momento, los nuevos capítulos no cuentan con fecha de estreno en Disney+, aunque se espera que vean la luz en 2027.

Según informa The Hollywood Reporter, citando fuentes cercanas a la producción, esta decisión coincide, además, con la desvinculación de su showrunner Dario Scardapane de la ficción, después de que Marvel no renovara su contrato. Born Again se queda así sin su showrunner en plena postproducción, aunque una fuente asegura al medio que esta ya se encuentra en sus últimos compases.

Daredevil: Born Again ha tenido una trayectoria algo accidentada desde que Disney+ resucitó la serie, emitida inicialmente durante tres temporadas en Netflix entre 2015 y 2018. En un principio, cuando se dio luz verde a Born Again en julio de 2022 para una temporada de 18 episodios, los guionistas Matt Corman y Chris Ord estaban vinculados al proyecto.

La producción se detuvo durante las huelgas de 2023 y Marvel decidió hacer un reinicio creativo de la serie. Corman y Ord -que plantearon Born Again con una estructura más episódica y un tono menos oscuro que el de la serie de Netflix- fueron despedidos, y Scardapane, guionista y productor ejecutivo de la serie de Punisher en Netflix, se incorporó como showrunner.

Justin Benson y Aaron Moorhead, que ya habían trabajado juntos en la serie de Loki, se sumaron a Born Again como directores y productores ejecutivos. Además, el encargo inicial se dividió en dos temporadas y acabó contando con 17 episodios (9 para la primera y 8 para la segunda).

EL FUTURO INCIERTO DE LAS SERIES DE MARVEL EN DISNEY+

Marvel ha ido reduciendo poco a poco el número de series que saca adelante en Disney+. A día de hoy, el estudio tiene pendiente el estreno de VisionQuest, serie que pondrá fin a la trilogía iniciada con WandaVision, el 14 de octubre, y de la tercera y última temporada de Born Again, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno pero se espera que aterrice en Disney+ en 2027, tras lo cual no parece haber más series programadas. Cabe recordar que Wonder Man se canceló tras ser inicialmente renovada para una segunda temporada.

Por otra parte, The Hollywood Reporter señala que Marvel tiene en desarrollo entre tres y cinco series en imagen real para Disney+ y, al parecer, habría dado luz verde recientemente a un thriller de espías titulado Zodiac, según fuentes cercanas al proyecto.

Aunque no está confirmado en qué podría centrar su trama la ficción, su título bien podría hacer referencia a una organización criminal de los cómics de Marvel liderada por un villano llamado Scorpio y cuyos doce miembros, que llegan a enfrentarse cara a cara con S.H.I.E.L.D., representan cada uno de los signos del zodíaco.