Marvel trabaja en la temporada 2 de She-Hulk: Abogada Hulka en Disney+

El pasado octubre llegó a su fin She-Hulk: Abogada Hulka, y desde entonces Marvel no se ha pronunciado sobre una posible continuación. Según los últimos rumores, parece que finalmente la producción de Disney+ tendrá una segunda temporada.

Así lo ha revelado el insider MyTimeToShineHello. "La temporada 2 de She-Hulk: Abogada Hulka va a suceder (o debería decir que sucederá después de las huelgas)", desveló a través de Twitter, refiriéndose a los paros del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA).

She-Hulk season 2 is happening (or should I say will happen post-strikes) pic.twitter.com/yjwINA2NWJ