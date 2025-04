Danny Boyle confirma el regreso de Cillian Murphy en la trilogía 28 años después... que lanza tráiler

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de junio llegará a los cines 28 años después, la tercera entrega de la saga cinematográfica de zombis iniciada en 2002 por Danny Boyle y Alex Garland. La película inicia a su vez una trilogía, si bien Boyle ha anunciado que por el momento carecen de financiación para acabarla, algo que podría frustrar las esperanzas de los fans que desean ver el regreso de Cillian Murphy, protagonista de la cinta original.

"Como todas las cosas buenas de la vida, puede que tengáis que esperar un poco a que haga su aparición", señaló Boyle en el marco de la CinemaCon, después de la proyección de un nuevo tráiler de la película. Con sus palabras, el cineasta parece haber confirmado que Murphy volverá a la saga, si bien quizá no en la próxima entrega.

"Hace mucho tiempo de eso [28 días después] y parece que no he aprendido nada... Me sigue encantando matar zombis y me sigue encantando volar cosas por los aires", expresó Boyle, tal y como recoge Deadline, bromeando con que "la edad no es indicio de madurez".

En cuanto a la nueva trilogía, el director explicó que tanto él como Garland se habían propuesto hacer "tres películas unidas por el reparto" mencionando algunos nombres del mismo, como Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes, además de Murphy.

Según revela el medio estadounidense, el tráiler proyectado en la CinemaCon se centra precisamente en el personaje de Taylor-Johnson, que abandona una isla virgen para adentrarse en un continente repleto de zombis. "Una vez que entras en tierra firme, no hay rescates", se puede oír en el adelanto.

La secuela de la nueva cinta, titulada 28 Years Later: The Bone Temple y dirigida por Nia DaCosta, que agradeció que le hubiesen dado libertad para "dejar ondear" su "bandera friki", tiene previsto su estreno para el 16 de enero de 2026. No obstante, Boyle advirtió que aún no se ha logrado financiar la siguiente película, (tercera de la trilogía y quinta de la saga) por lo que animó a los fans a "apoyar la continuación del apocalipsis" para que siguiese adelante.