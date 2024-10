Otro viejo conocido se apunta a la película de Peaky Blinders

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Poco más de una semana después de arrancar su rodaje, la película de Peaky Blinders confirma otro gran nombre a su reparto. Stephen Graham, que ya encarnó al personaje de Hayden Stagg, que ya apareció en la última temporada de la serie creada por Steven Knight.

Según recoge Deadline, fue durante su paso por el London Film Festival donde el actor de Snatch, Gangs of New York, El irlandés o This Is England confirmó su presencia el el filme que, ambientado en los albores de la Segunda Guerra Mundial, pondrá punto y final a la saga de los Shelby.

El rodaje de la película de Peaky Blinders será su próximo proyecto antes de comenzar la filmación de Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen donde dará vida al padre del artista mientras que el cantante será encarnado por Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, que se meterá en la piel del legendario artista en sus años de juventud.

At the world premiere of #Blitz at the #LondonFilmFestival last night, Stephen Graham revealed that he has joined the cast of the #PeakyBlinders film.



The star also talks playing Bruce Springsteen's dad in 'Deliver Me From Nowhere', hopes for another season of 'Boiling Point'… pic.twitter.com/T8Vsio6Ijz