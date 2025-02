Una estrella de Peaky Blinders no estará en la película de Netflix

La película de Peaky Blinders, con Tom Harper tras las cámaras y Cillian Murphy retomando su papel de Thomas Shelby, aún no tiene fecha de estreno en Netflix. El filme, que terminó su rodaje el pasado diciembre, reunirá a gran parte del elenco original. Sin embargo, los fans acabarán echando en falta a una de las figuras más importantes de la serie: Kate Phillips.

Phillips, quien interpretó a lo largo de las seis temporadas de Peaky Blinders a Linda Shelby, ha confesado que no regresará como la temperamental esposa de Arthur Shelby en la película. "No voy a hacerla. Hubo conversaciones, pero finalmente no funcionó", sentenció rotunda la actriz en recientes declaraciones a Radio Times.

Sin embargo, eso no significa que no conserve un grato recuerdo de su experiencia; de hecho, mantiene altas expectativas sobre el filme. "Fue una serie increíble de la que formar parte, y Steven Knight sigue teniendo ideas para prolongar la vida y el futuro de Peaky Blinders, lo cual siempre es genial, poder involucrarse en sus esperanzas y sueños para la serie [...] Estoy deseando ver la película. He leído el guion, pero quiero ver cómo resulta en la pantalla grande, y estoy convencida de que va a ser increíble", añadió Phillips.

El personaje de Phillips, Linda, pasó buena parte de la ficción intentando aplacar las violentas tendencias de su marido Arthur, hermano de Tommy Shelby. Sin embargo, su relación fue deteriorándose sin remedio, hasta tal punto que intentó acabar con él. Finalmente, Linda Shelby se marchó, cortando toda su relación con el clan familiar en la sexta temporada.

Por otra parte, Knight confirmó durante una reciente entrevista con BBC Breakfast que el filme de Peaky Blinders no decepcionará. "Lo que estoy viendo, los avances, los montajes preliminares, no defraudará a nadie. Es algo realmente fantástico, un cierre perfecto para esta etapa de la historia de Peaky," expuso el creador que también ha confirmado que la saga continuará más allá de esta película.

Por ahora, la trama de la película de Peaky Blinders se mantiene en el más absoluto de los secretos y tan solo se sabe que retomará la historia de Tommy Shelby pero ya ambientada en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, una publicación en Instagram de la diseñadora de maquillaje y peluquería Nadia Stacey parecía haber revelado su título: The Immortal Man.

Además de los rostros habituales de la serie, la película contará con grandes fichajes como Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin), Rebecca Ferguson (Silo) o Tim Roth (Pulp Fiction) que se suman al universo de Peaky Blinders.

En la película protagonizada por Murphy también volverán algunas de las estrellas invitadas que aparecieron en al serie como Stephen Graham (Venom: El último baile), que volverá a interpretar a Hayden Stagg, y también podría hacerlo Tom Hardy, que retomaría su papel como Alfie Solomons.