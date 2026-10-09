Charlie Cox aborda el futuro de su personaje en el UCM tras la cancelación de Daredevil: Born Again - MARVEL

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Hace unas semanas se dio a conocer que Daredevil: Born Again terminaría con su tercera temporada, cuyo rodaje concluyó el pasado mes de julio. Ahora, el protagonista de la ficción, Charlie Cox, ha abordado el futuro de su personaje en el UCM y ha revelado su opinión sobre la campaña fan para salvar la serie.

En una entrevista concedida a ScreenRant, al ser preguntado sobre si la temporada 3 de Daredevil: Born Again supondrá el final del camino para Matt Murdock, Cox se mostró cauto. "¿Creo que hemos visto a Matt por última vez? Sinceramente, no lo sé; no me gustaría especular, pero no lo creo", reflexionó el actor. "Creo que habrá algo; puede que no sea hasta dentro de mucho tiempo, pero hay formas en las que creo que aparecerá de alguna manera, en algún sitio", añadió.

Por otro lado, en declaraciones a IGN, el intérprete indicó cómo la reunión con otros personajes de The Defenders ofrecerá "una especie de cierre". Y es que la tercera temporada de Daredevil: Born Again contará con el regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones, Mike Colter como Luke Cage y Finn Jones como Danny Rand/Iron Fist, además de con Elodie Yung como Elektra Natchios.

CHARLIE COX APOYA LA CAMPAÑA SAVE DAREDEVIL

Si bien Cox no sabe si volverá a aparecer en el UCM, el actor mostró su apoyo a aquellos fans que reclaman más del justiciero de Hell's Kitchen. "No te preocupes por Kevin [Feige]. Pon en marcha la campaña Save Daredevil. Motívalos. Esa maquinaria no se detendrá hasta que haya una resolución. ¡Ese es mi verdadero superpoder: la campaña Save Daredevil!", expresó.

Fans boo at New York Comic Con at the mention of 'Daredevil: Born Again' ending with its upcoming third season, but star Charlie Cox reveals that he thinks the “Save 'Daredevil' campaign will be gearing up for round two" after its release.#NYCC #Daredevil #DaredevilBornAgain… pic.twitter.com/6yJxd4aAXv — Entertainment Weekly (@EW) October 8, 2026

El intérprete también mencionó la campaña Save Daredevil (que inicialmente comenzó en 2018, como respuesta a la cancelación de la serie de Netflix) durante un panel en la Comic Con de Nueva York, después de que los fans abuchearan ante el inminente final de la ficción. "Lo único que diré es que imagino que la campaña Save Daredevil se estará preparando para la segunda ronda. Oye, no queremos ganarnos la ira de la gente de Save Daredevil", señaló.