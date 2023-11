Malas noticias para la temporada 2 de The Last of Us

Malas noticias para los fans de The Last of Us. Según parece, la temporada 2 de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que iba a retomar su filmación tras el fin de la huelga de actores, ha aplazado su rodaje.

La adaptación del célebre videojuego desarrollado por Naughty Dog conquistó a los espectadores más exigentes y también a la crítica. Tras una aplaudida primera temporada, la huelga de guionistas (WGA) primero, seguida de los paros convocados por el sindicato de actores de Hollywood, ocasionó que la ficción de HBO Max pusiera en pausa el rodaje de los nuevos episodios.

Un escenario que parecía haber cambiado cuando Casey Bloys, CEO tanto de HBO como de Max, anunció que la temporada 2 de The Last of Us tenía previsto arrancar su producción a principios de 2024. En concreto el 7 de enero. Y los nuevos episodios comenzarán a rodarse el 20 de febrero con vistas a acabar su filmación el 9 de septiembre de ese mismo año. Por lo que, muy probablemente, no sea hasta 2025 cuando se estrene la segunda tanda de capítulos.

Se trata de una información que, según señala MaxBliz, proviene nada menos que del Sindicato de Directores de Canadá, país en el que tiene lugar el rodaje de la serie de HBO Max. Hasta el momento, la plataforma no ha proporcionado detalles concretos por los que la segunda temporada de The Last of Us ha retrasado su filmación.

Sin embargo, la principal razón tras esta nueva demora parece deberse a la apretada agenda de Pascal. El actor se encuentra inmerso en varios proyectos de gran envergadura; empezando por ponerse a las órdenes de Ridley Scott en la secuela de Gladiator y su posible incursión en el Universo Cinematográfico Marvel como Reed Richards en el reboot de Los 4 Fantásticos, cuyo estreno está previsto para el 25 de julio de 2025.