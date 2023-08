Archivo - El creador de The Last of Us confirma cuántas temporadas tendrá la serie de Pedro Pascal y Bella Ramsey

La adaptación del videojuego The Last of Us fue todo un fenómeno a principios de año. La serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey encandiló tanto a los fans del proyecto digital como a sus nuevos espectadores, que esperan el regreso de la segunda entrega. Entretanto, Craig Mazin, cocreador y showrunner de la serie, ha avanzado cuántas temporadas podría tener.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Mazin profundizó en el futuro de The Last of Us. La segunda tanda de episodios comenzará a relatar el segundo videojuego, aunque en esta ocasión no llegará hasta su desenlace, puesto que es más largo y necesitarán más temporadas.

Por ello, Mazin ha desvelado que, pese a que en la industria audiovisual la incertidumbre siempre es un factor dominante, tienen más o menos claro cuánto quieren estirar la serie. "Nunca se sabe. Pueden terminar siendo tres o cinco temporadas. Pero cuatro parece un buen número", manifiesta. Por tanto, si los planes se mantienen, a The Last of Us solo le quedan tres temporadas por emitir.

"Algunas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios y otras necesitarán más. La mejor noticia es que el público quiere más. No complaceremos el deseo de hacer más simplemente por hacerlos más felices cuando escuchen cuántos episodios se anuncian", asegura Mazin.

El creativo confirma que, a pesar de las peticiones de los fans, no van a prolongar la serie indefinidamente, ya que la idea que tienen acerca de la historia y de cómo contarla se perdería. "Si no les gusta cuántos episodios hay en una temporada porque quieren más, está bien. Pero cuando todo esté dicho y hecho, creo que la sabiduría de cómo lo habremos narrado quedará clara", comenta.

"No sé si alguna temporada tendrá la misma cantidad de episodios que otras. Pero da igual, el número no es importante. Lo importante es que, cuando lleguen al final de la temporada, digan: 'Ha sido una buena temporada'", sentencia Mazin, esperanzado. La segunda entrega de The Last of Us estaba inmersa en su preproducción cuando estalló la huelga de guionistas. El rodaje estaba previsto para principios de 2024, si bien todo apunta a que se pospondrá unos meses, por lo que todavía no puede anticiparse una fecha de estreno aproximada.