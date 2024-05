Maggie y Negan vuelven en el adelanto de la temporada 2 de The Walking Dead: Dead City

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Dead City volverá con una segunda temporada protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan. AMC ha lanzado un adelanto de la entrega, un vídeo del rodaje con Negan y Maggie en acción.

Además de mostrar a sus protagonistas, el clip también incluye una secuencia de una explosión. Lisa Emery como La Dama y Gaius Charles como Perlie también aparecen en el vídeo. La estrella de Sons of Anarchy, Kim Coates, se unirá al elenco de la temporada 2 y se le puede ver brevemente en el adelanto.

Precisamente fue Coates quien desveló en una entrevista con el podcast Pie cuántos capítulos tendrá la temporada 2. "Voy a ser el villano principal de la temporada 2. Vamos a hacer ocho episodios", contó.

"En la creciente guerra por el control de Manhattan, Maggie y Negan se encuentran atrapados en lados opuestos. A medida que sus caminos se entrelazan, se dan cuenta de que la salida para ambos es más complicada y desgarradora de lo que jamás imaginaron", reza la sinopsis oficial de la temporada 2.

En el final de la temporada 1, Maggie entregó a Negan al Croata y a La Dama. La Dama había secuestrado al hijo de Maggie, Hershel (Logan Kim), para que Maggie le trajera a Negan antes de que pudiera ser capturado por Perlie. Luego, la Dama chantajeó a Negan, amenazando con matar a Hershel si Negan no la ayudaba a conquistar toda la ciudad de Nueva York.

AMC todavía no ha fijado una fecha de estreno para la temporada 2 de The Walking Dead: Dead City, pero el vídeo adelanta que los nuevos episodios llegarán en 2025.

Además de Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon también tendrá una segunda temporada titulada The Book of Carol y que contará, además de con Norman Reedus, con el regreso de Melissa McBride.