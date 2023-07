Otro personaje de The Walking Dead ha regresado en Dead City

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Dead City continúa las aventuras de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) tras el final de The Walking Dead. Ellos no son los únicos de la serie principal que aparecen en el spin-off, ya que el episodio 4 ha rescatado a otro personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Dead City ha revelado que Negan y El Croata se conocieron siendo miembros de los Salvadores. El episodio 1x04 incluye un flashback al Santuario en el que se ve a Negan junto a su mano derecha, Simon (Steven Ogg).

"Hey, Negan, tenemos un problema", le dice Simon al líder, refiriéndose a El Croata, que desobedeció la orden de dejar con vida a una chica que habían encontrado cerca del Santuario. "No voy a decir que te lo dije. No soy ese tipo de persona, pero ciertas personas, muchas personas, dicen que es hora de controlar su trasero. Ten más autoridad", le recomienda Simon a Negan.

En ese momento, se puede ver cómo El Croata abre la puerta de una cámara donde ha torturado a la chica que confesó haber sido enviada por el rey Ezekiel. Simon entonces ve a la chica sangrando y estalla. "Los niños es una línea que no cruzamos. Todos lo sabemos", afirma al ver lo que ha hecho El Croata.

Sin embargo, Simon no mantuvo su palabra en The Walking Dead, ya que él ordenó las masacres de los Carroñeros y de cualquier varón de Oceanside mayor de 10 años. Años después, durante la guerra con el Reino, Hilltop y Alexandria, el subordinado de Negan se había vuelto cada vez más rebelde. Después de su intento de golpe para deponer a Negan como líder de los Salvadores, Negan estranguló a Simon y encadenó su cuerpo, ya convertido en zombie, a la valla del Santuario. Simon apareció por última vez en The Walking Dead en la temporada 8.