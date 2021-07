Kevin Smith estalla contra los haters de Masters del Universo Revelación: "¡Creced de una puta vez!"

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Masters del Universo: Revelación llegó a Netflix el 23 de julio, creando descontento entre algunos fans de la serie original. Muchos espectadores dejaron críticas negativas en Rotten Tomatoes, donde ostenta una calificación de la audiencia del 35%. Ahora Kevin Smith, creador de la serie, ha respondido de nuevo a los haters... de foma más contundente.

"Veo que la gente en Internet dice: '¡Oye, se han deshecho de He-Man!'. ¿Realmente piensas que Mattel Television, quien me contrató y me pagó dinero, quiere hacer una maldita serie de Masters del Universo sin He-Man? Creced de una puta vez, hombre. Eso me dejó alucinado, un montón de gente diciendo: 'Me lo huelo. Esto es una trampa'", comentó en una entrevista con Variety.

Con esta respuesta Smith ha confirmado que, a pesar de los sucesos del últimpo capítulo, es más que probable que el personaje protagonista de la franquicia regrese en la Parte 2 de la serie. Los nuevos episodios aún no tienen fecha de estreno.

Esta revelación por parte de Smith podría calmar a los fans enfadados, aunque muchos están molestos por el hecho de que Teela sea el personaje principal de la ficción. Sin embargo, una gran mayoría ha aplaudido la creciente importancia del personaje femenino.

Por otra parte, Smith también se mostró comprensivo con los fans de la versión original. "Sé cómo reaccionan los fans cuando no consiguen lo que vieron cuando eran pequeños", reconoció. Aunque también cargó contra aquellos que califican la serie de oportunista o de política por poner el peso narrativo en el personaje de Teela.

"Sé que hay gente diciendo: 'Tío, esta serie es progre'. Y yo pienso: 'De acuerdo, genial, entonces también lo eran los dibujos animados de los que hacemos la secuela. Vuelve a ver la serie, hay mujeres en cada capítulo. Supéralo'", replica Smith que acusa a aquellos que insisten en criticar que "He-Man no sale lo suficiente" de no recordar o ni siquiera entender la serie original. "Hay capítulos en los que perdía la espada y nunca se convertía en He-Man. No es como si siempre lo arreglara todo solo. Sus amigos le ayudaban. Ese era el maldito punto de la serie", sentencia.

Masters del Universo: Revelación es descrita como "una épica secuela de la saga de los 80". "Teela y su inesperada alianza deben impedir el fin del universo en una Eternia dividida como resultado de una devastadora batalla", reza la sinopsis.