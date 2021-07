Kevin Smith trolea a los haters de Masters del Universo: Revelación con una genial réplica

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

El regreso de 'Masters del Universo' ha dividido a los fans. La serie 'Masters del Universo: Revelación' de Kevin Smith, al dejar a He-Man fuera de juego en el primer episodio, ha provocado la reacción negativa de una parte importante del fandom. Con muchos comentarios tremendamente despectivos por la trama, el director ha querido contestar a los haters con un épico troleo.

Aunque Smith ha asegurado que el príncipe Adam (He-Man) estará presente en la segunda parte de 'Revelación', eso no ha impedido que el revuelo continúe. La decisión de que Teela sea el personaje central de este regreso no ha terminado de convencer.

En plena preparación de la tercera entrega de 'Clerks', uno de los títulos más representativos de su carrera como director, Smith ha dedicado unas palabras aquellos fans descontentos con su 'Masters del Universo'. Ha sido en redes sociales donde el realizador ha respondido a los ataques.

Con cierta sorna, Smith ha respondido que para 'Clerks III' planea que el personaje de Brian O'Halloran, Dante Hicks, muera en el primer acto de la cinta porque sus "sentidos narrativos" le dicen que "el público adora universalmente a ese tipo". Smith lo acompaña con una foto de él en clave zen.

I turn 51 a week from today, as we start shooting CLERKS III. But at noon, the cast reads the script aloud for the first time! Wait until @BrianCOHalloran finds out we kill off his character in the first act! My storytelling senses tell me audiences universally love that trope... pic.twitter.com/0Pd5GxeaLN