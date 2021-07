Los fans de Masters del Universo divididos ante Revelación: "Es He-Man sin ser He-Man"

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Y He-Man volvió. Ya está aquí 'Masters del Universo: Revelación', la serie creada por Kevin Smith con la que retoma la trama de la mítica serie también de animación producida por Filmation en los ochenta, ya está disponible en Netflix. Tras lograr la bendición de la crítica, ahora son los fans los que han acogido esta propuesta del director de 'Clerks'.

Aunque las puntuaciones del público en páginas como Rotten Tomatoes o Metacritic son notablemente bajas, curiosamente ese rechazo por la serie de la audiencia en general no se ha trasladado a las redes, donde muchos fans, en su mayoría ya conocedores del mundo de Eternia, han bendecido esta propuesta de animación.

"Puedo deciros que este es el universo que enamoró de niño. He llorado, me he emocionado y he vibrado", escribía un seguidor de la saga en Twitter.

"Respeta de dónde viene y consigue actualizar y mejorar lo que, por el paso del tiempo, habría resultado soso", señalaba otro fan. "Estoy muy dentro de 'Masters del Universo: Revelación'. Me muero de ganas por saber qué pasa en la segunda parte", manifestaba otro seguidor. "Es brillante", aplaudía otro.

No he grabado un vídeo reaccionando a #MastersoftheUniverseRevelation porque entiendo que tendría entre poco y cero interés (aunque luego colgaré una cosita) pero sí puedo deciros que este es el universo que me enamoró de niño.

He llorado, me he emocionado y he vibrado.

Perfecta. pic.twitter.com/6bKLGtWLZB — KROMIC BRUCK (@KromicB) July 23, 2021

Maravillosa!!

Sinceramente le doy un 10.

Respeta de donde viene y consigue actualizar y mejorar lo que por el paso del tiempo habría resultado soso.#MastersOfTheUniverse_Revelation pic.twitter.com/tlvfGdZ3Bn — Ivoimovich 🇮🇨 (@ivoimovich) July 23, 2021

Now I'm emotionally invested in #MastersoftheUniverse and have to wait who knows how long until part 2. Thanks @ThatKevinSmith @netflix #mastersoftheuniverserevelation pic.twitter.com/fgSEgjJDyZ — Wes Gift, MBA, 1/2 MFA (@WesWritesStuff) July 23, 2021

Watched episode 1 of #mastersoftheuniverserevelation! Woah! The reveals and twist and turns already! Was legit shocked at episodes end! Animation was spectacular. and absolutely loved all the voice work so far! The use of the art in the intro, is brilliant! Another tomorrow pic.twitter.com/Ll0hRkkJRF — Adam (Prince of Eternia) May be He-Man! 🇮🇹 (@Adam_LeafsFan) July 23, 2021

I just finished watching the first 5 episodes of Masters of the Universe revelation, beautiful no doubt about it, I hope they will air the rest soon!!!#MastersoftheUniverse #mastersoftheuniverserevelation pic.twitter.com/7UgFOWe1Lx — Akira Fudo's Belt (@AkiraFudoBelt) July 23, 2021

Ya he visto #MastersDelUniversoRevelacion, no te la pierdas, es una pasada! 🤩 — Iván Lucas (@i_lukas) July 23, 2021

El primer capítulo de #MastersDelUniversoRevelacion esta muuuy bien pic.twitter.com/laa48fahX9 — JJoaquin (@FenixSupremo) July 23, 2021

Emocionado con volver a ver una serie de mi infancia y sobre todo haber vuelto a reencontrarme con ella gracias a @KromicB y a @ThatKevinSmith @MundoMasters pic.twitter.com/0ZKggdOwFJ — Yorch #MastersOfTheUniverse #Loki #SupermanAndLois (@JorgeCFer) July 23, 2021

Aunque, al menos en redes sociales, la acogida está siendo positiva, sí ha habido usuarios que, aunque aplauden la ficción, han señalado que la promoción de la ficción ha sido errónea, pues parece ser que Teela es más protagonista que He-Man en esta continuación.

"No sé por qué Kevin Smith mintió sobre la nueva serie de He-Man. Si quería hacer una sobre Teela, genial, pero la promoción es errónea. Muchos fans pensábamos que era una continuación real de la ficción original", argumentaba.

I don’t know why @ThatKevinSmith lied about the new #HeMan show.



If you wanted it to be about #Teela, fine, but the promotion was misleading.



Many of us fans were hoping for a true continuation of the show. #mastersoftheuniverserevelation #kevinsmithlied pic.twitter.com/QptjVRuxl8 — ReporterX (@Citizen28991852) July 23, 2021

Ha sido en Rotten Tomatoes donde las quejas del público han sonado de manera llamativa. "Aburrido, pero, por más soso que pueda llegar a ser, no traje nada nuevo, aparte de más insultos y la destrucción completa del personaje", manifestaba un usuario de la web. "Es He-Man sin ser He-Man. Tiene demasiadas escenas de lucha llenas de estrógenos", señalaba otro.

Debido a la manera tan beligerante (y en algunos casos despectiva) de expresar su disconformidad, los comentarios negativos se han interpretado como una especie de troleo a la ficción, en la que Teela ha cobrado un mayor protagonismo.

La serie cuenta, en su versión original, con las voces de Chris Wood, Mark Hamill, Liam Cunningham, Sarah Michelle Gellar, Lena Headey, Diedrich Bader, Alicia Silverstone y Stephen Root.