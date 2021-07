Masters del Universo Revelación 2: Kevin Smith confirma que SPOILER sigue vivo y promete brutales luchas con Skeletor

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

El final de la primera temporada de Masters del Universo: Revelación ha planteado uno de los mayores cliffhangers de la historia de la franquicia, mostrando a los espectadores la que, indiscutiblemente, es la situación más terrible a la que Eternia se ha enfrentado en sus millones de años de historia.

Sin embargo, a pesar de todas las incógnitas que el episodio cinco sembró, el showrunner de la serie, Kevin Smith, ha adelantado cuál será la resolución de una de las cuestiones que más ha consternado a los fans de la saga.

Durante el quinto episodio de la serie, el recientemente fallecido Adam decide abandonar el paraíso para descender junto a sus amigos a Eternia y ayudarles en su empresa de reestablecer la magia. Sin embargo, cuando el príncipe Adam está empuñando su espada y comienza a invocar el poder de Grakyskull para convertirse en He-Man, Skeletor surge del cetro de Evil-Lyn y atraviesa al joven con su báculo.

Adam queda tirado en el suelo mientras la sangre brota de su boca y Teela acude a socorrerlo. Al mismo tiempo, el terrible Skeletor adquiere los poderes de He-Man y se convierte en su más poderosa y amenazante versión: SkeleGod.

La serie termina antes de que los espectadores puedan descubrir qué ha ocurrido con Adam y si el golpe del villano ha sido mortal. Sin embargo, Smith ha dado una pista al respecto.

El guionista y productor de la serie ha publicado un tuit en respuesta a un periodista de ScreenRant en el que le confirma que la segunda temporada está a punto de acabar su postproducción y en el que ha anunciado que "las peleas entre He-Man y SkeleGod son brutales".

Thank you! @bearmccreary just recorded the live orchestra score for episode 10 and we finished the sound mix on Ep 8. So @MastersOfficial Revelation Part 2 is officially picture-locked, nearly wrapped, and ready to go! (And SPOILERS!!! Both He-Man vs SkeleGod fights are brutal.) https://t.co/mePwH5jtIC