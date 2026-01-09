Kate Winslet tiene buenas noticias sobre la temporada 2 de Mare of Easttown - HBO
MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -
Han pasado cinco años desde que se estrenara Mare of Easttown, la serie de HBO Max creada por Brad Ingelsby en la que Kate Winslet daba vida a una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania. Aunque inicialmente fue presentada como una miniserie que no se extendería más allá de una única temporada, ahora Winslet ha aludido a una "fuerte posibilidad" de rodar otra entrega muy pronto.
Según ha revelado la actriz en declaraciones a Deadline, en principio Mare of Easttown "estaba terminada y cerrada, acabada" pero meses atrás surgió la idea de una nueva tanda de episodios. "Hubo conversaciones serias sobre cuándo podría ser posible. Así que creo que probablemente la haremos, y es la primera vez que tengo esa sensación", explicó.
Al ser preguntada sobre cuándo comenzaría el rodaje, la intérprete remarcó que no sería este año, sino probablemente el que viene. "Hay muchas posibilidades de que se grabe en algún momento de 2027", expuso.
Por el momento, HBO Max no ha confirmado que se haya dado luz verde a una segunda temporada de Mare of Easttown y Winslet no ha ofrecido ningún detalle sobre su posible trama, aunque si algo es seguro es que solo un concepto muy potente ha podido atraer a la oscarizada actriz. Y es que, años atrás, Winslet ya indicó que la única manera en que volvería a la ficción sería si "la historia fuera demasiado buena como para resistirse", ya que rodar la primera temporada exigió mucho a todo el equipo.
Estrenada en 2021, Mare of Easttown se hizo con varios galardones, entre ellos el Globo de Oro a mejor actriz en una miniserie para Winslet y cuatro premios Emmy (mejor actriz principal en una miniserie para Winslet, mejor actor secundario en una miniserie para Evan Peters, mejor actriz secundaria en una miniserie para Julianne Nicholson y mejor diseño de producción para un programa narrativo contemporáneo de una hora o más), habiendo recibido nominaciones en otras doce categorías, incluida la de mejor miniserie.
Este 2025 llegaba a HBO Max otra ficción del mismo creador, Task, drama policiaco protagonizado por Mark Ruffalo cuya segunda temporada ya ha sido confirmada. Según ciertas especulaciones, esta serie podría llegar a estar directamente relacionada con Mare of Easttown, algo a lo que el propio Ruffalo hizo referencia hace tiempo: "En algún momento, esas dos [series] podrían cruzarse en el futuro, eso es lo que se dice. No hay nada decidido, nada está decidido".