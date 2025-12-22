Kate Winslet denuncia que una profesora le dijo que tendría que "conformarse con papeles de chica gorda" - PHIL LEWIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Kate Winslet, que en los últimos años ha reivindicado con naturalidad mostrar su cuerpo tal y como es, ha hablado en varias ocasiones sobre el 'body shaming' que sufrió al inicio de su carrera. Ahora, la oscarizada intérprete ha compartido un nuevo episodio de su pasado, revelando que una profesora le dijo que se tendría que conformar con "papeles de chica gorda".

"Era un poco rellenita, pero cuando empecé a tomármelo más en serio y conseguí un agente infantil, recuerdo muy bien a una profesora de teatro... que me dijo: 'Bueno, cariño, tendrás una carrera si estás dispuesta a conformarte con los papeles de chica gorda'", recordó la actriz durante su aparición en el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4. "Mírame ahora", añadió, señalando que es "espantoso lo que la gente le dice a los niños".

No es la primera vez que Winslet habla sobre las críticas a su aspecto. El año pasado, en una entrevista concedida a 60 minutes, la intérprete expuso que, durante la época en la que se estrenó Titanic, tuvo que enfrentar algunos comentarios hirientes por su talla. "¿Qué clase de persona debe de ser para hacerle algo así a una joven actriz que sólo está intentando abrirse camino?", se preguntó tras ver un vídeo donde un periodista criticaba entonces cómo le quedaba el vestido.

También el año pasado, la intérprete contó que un miembro del equipo de Lee, película sobre la fotógrafa Elizabeth 'Lee' Miller, le sugirió que se sentase más erguida para que se le viese la barriga más plana, un consejo al que ella hizo caso omiso, manteniéndose fiel a sí misma y al personaje.

En su reciente paso por Desert Island Discs, Winslet señaló que "todavía nos queda mucho por desaprender" sobre cómo "nos dirigimos a las mujeres en el cine". La actriz se encuentra promocionando Adiós, June, que supone su debut como directora, y criticó que había sentido que le daban consejos que no le habrían dado a un hombre en su misma posición de realizador novel.

"Entonces pueden decir cosas como: 'No olvides tener confianza en tus decisiones'. Y yo quiero responderles: 'No me hables de confianza', porque si hay algo que nunca me ha faltado, es precisamente eso. Esa persona no le diría eso a un hombre", explicó.