HBO renueva Task, la aclamada serie protagonizada por Mark Ruffalo, para una segunda temporada

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Task, el thriller policial protagonizado por Mark Ruffalo, tendrá segunda temporada. HBO Max ha anunciado que, tras su gran acogida tanto por parte de la crítica como del público, la serie creada por Brad Ingelsby tendrá nuevos capítulos con Ruffalo de nuevo encargando al agente del FBI Tom Brandis.

"Hemos sido increíblemente afortunados de contar con el apoyo inquebrantable de HBO en 'Task' desde el primer guión, a lo largo de toda la producción y también durante su extraordinario lanzamiento de nuestra primera temporada", ha dicho Ingelsby en un comunicado en el que señaló que el creador de la serie y showrunner asegura que la plataforma es "un hogar creativo incomparable".

"En nombre de todo el equipo de 'Task', delante y detrás de la cámara, me siento honrado y emocionado de volver a trabajar en una segunda temporada de nuestra serie", concluye el que también fuera responsable de otro gran éxito de HBO, Mare of Easttown.

El anuncio de la renovación de Task se hizo el jueves por la mañana durante una presentación a la prensa del presidente y consejero delegado de HBO y HBO Max Content, Casey Bloys, en Nueva York. La primera temporada se estrenó en septiembre con gran éxito de crítica y público y, además de Ruffalo, estuvo protagonizada por Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

En la primera temporada, el agente Brandis, interpretado por Ruffalo, es el encargado de dirigir un equipo especial que investiga una serie de atracos a mano armada en narcos operados por una banda de moteros y la desaparición de un niño en uno de esos golpes. Los atracos los lleva a cabo un grupo liderado por Robbie (Pelphrey), un basurero que, tras la muerte de su hermano, intenta sacar adelante a su familia.

"Sabíamos desde antes de su lanzamiento que teníamos entre manos una serie muy potente, pero ha sido muy gratificante ser testigos del fervor y la aceptación por parte del público a medida que crecía semana tras semana", dice Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO y responsable de HBO Drama Series and Films que ha subrayado que "rara vez un guionista consigue equilibrar una narración humanista con una trama intrincada y explosiva".

"Pero Brad Ingelsby es uno de los grandes de nuestra industria y no tenemos ninguna duda de que volverá a golpear de forma tan profunda y adictiva en la segunda temporada", concluye.