Juego de tronos imita a Stranger Things y Harry Potter con su nueva precuela

Juego de tronos imita a Stranger Things y prepara una nueva precuela

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El mundo de Poniente sigue expandiéndose. Juego de tronos contará con un nueva precuela, que será la más cercana a los eventos relatados en la serie original. Esta nueva producción narrará la historia de Aerys II, el Rey Loco y la rebelión de Robert Baratheon, pero tendrá una naturaleza muy distinta a La Casa del Dragón o El caballero de los Siete Reinos, ya que se tratará de una obra de teatro.

Según informa Deadline, Game of Thrones: The Mad King (Juego de tronos: El Rey Loco) comenzará a representarse este verano en el Royal Shakespeare Theatre, sede de la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon.

Se trata, por tanto, de una obra de teatro que, al igual que hiciera Netflix con The First Shadow, la precuela teatral centrada en los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna, o Harry Potter con El legado maldito, se remontará unas décadas atrás del arranque del relato de la serie original.

La obra tendrá como telón de fondo el famoso torneo de Harrenhal, en el que Rhaegar Targaryen, hijo de Aerys, se alzaría como vencedor y coronaría a Lyanna Stark como Reina del Amor y la Belleza (pese a estar él casado y ella prometida), desencadenando así una serie de acontecimientos que alterarían el curso de la historia de Poniente.

El director, Dominic Cooke, ya ha adelantado que la obra tendrá "algunos momentos realmente emocionantes". "No creo que sea ningún secreto que hay muchas peleas, pero estamos tratando de encontrar una forma teatral de hacerlo", explicó.

Entre los asistentes a la justa, celebrada unos 15 años antes de que Robert acuda a Invernalia a pedir la ayuda de Ned Stark, se encontrarán los propios Robert y Ned, además de la ya mencionada Lyanna (prometida del primero y hermana del segundo) y Jamie Lannister. Varys también hará una aparición, así como otros personajes que, aunque importantes en la serie, en la obra "tienen papeles bastante pequeños".

"Una de nuestras ambiciones es crear una obra que realmente funcione tanto para las personas que no conocen el material como para las que sí lo conocen, y para todos los que se encuentran entre ambos extremos... porque, obviamente, habrá gente que venga sin conocerlo y queremos que también disfruten de una velada satisfactoria", expuso Cooke, señalando que lo que han tratado de crear es, en definitiva, "algo completo, pero también algo que ofrezca a los fans todos los detalles adicionales de la historia que no conocen".

LYANNA STARK, EN EL FOCO

Lyanna es un personaje clave en Juego de tronos, si bien solo aparece en flashbacks. Tal y como saben los fans de la obra de George R. R. Martin y las series de HBO, Lyanna iba a casarse con Robert Baratheon, pero fue secuestrada por Rhaegar Targaryen... al menos según la versión oficial de la historia.

En realidad, la joven se enamoró del príncipe y ambos huyeron juntos, teniendo un hijo al que acabaría criando Ned, ocultando su identidad y haciéndolo pasar por bastardo suyo, Jon Snow.

El dramaturgo Duncan Macmillan afirmó que la joven Stark es, de hecho, "el catalizador de todo lo que viene después". "Diría que sin Lyanna Stark no existiría Juego de Tronos", añadió.

En la obra de teatro, Lyanna es una adolescente de 16 años "muy buena con la espada, por lo que no encaja en el molde de cómo se suponía que debían comportarse las mujeres de aquella época. Pero también es muy intuitiva y muy inteligente y muy activa".

"Tiene una vena rebelde y, además, como todo el mundo en ese mundo, si perteneces a una familia de alta alcurnia, tienes que conformarte. Y aquí es donde se parece bastante a Shakespeare", expone el director, comparando al personaje con Juana de Arco en Enrique VI o Rosalinda en Como gustéis, si bien su historia con Rhaegar tiene también algo de Romeo y Julieta.

Con el Rey Loco, Juego de tronos se suma así a otras populares franquicias que en los últimos años han dado el salto al teatro, como Harry Potter con la secuela The Cursed Child (El legado maldito) o Stranger Things con The First Shadow (La primera sombra), que llegará también a Netflix.