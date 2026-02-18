La Casa del Dragón quema blasones Targaryen y lanza póster antes del tráiler de su temporada 3 - HBO MAX

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón llegará a HBO Max este verano, concretamente en el mes de junio. Entretanto, la plataforma de streaming ha lanzado un impresionante póster previo al esperado tráiler. Además, se han publicado dos videos promocionales en los que se muestra blasones de la Casa Targaryen ardiendo en enclaves emblemáticos de París y Nueva York.

Tal y como puede apreciarse, la protagonista del póster es Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), quien lleva su corona sentada en el Trono de Hierro. "Del fuego nace la oscuridad", reza el texto que acompaña a esta imagen de la reina, rodeada por brasas y ceniza, enfatizando así en la destrucción que aún está por llegar para la Casa Targaryen.

Asimismo, en la parte inferior del póster aparece simplemente "junio". Por otra parte, el primero de los dos vídeos lanzados por HBO en X muestra tres blasones del escudo Targaryen en la Torre Eiffel de París, ardiendo lentamente, mientras que el segundo, compartido por la cuenta de La Casa del Dragón en dicha red social, revela varios fragmentos de dichos blasones en un puente de Nueva York tras haber sido consumidos por el fuego.

Basada en el libro Fuego y sangre, La Casa del Dragón está ambientada 200 años antes de los eventos de Juego de tronos y narra la caída de la poderosa dinastía Targaryen, que se ve envuelta en una cruenta guerra conocida como la Danza de Dragones. Según los planes del showrunner, Ryan Condal, la tercera entrega, que verá una escalada significativa del conflicto entre Negros y Verdes, será también la penúltima, ya que la ficción finalizará con su cuarta temporada.

El reparto de la nueva entrega aúna caras conocidas, como la de Emma D'Arcy, Olivia Cooke o Matt Smith, que retomarán sus papeles de Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower y Daemon Targaryen, respectivamente, y nuevos fichajes, como los de Annie Shapero como Alysanne Blackwood, James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin y Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly, entre otros.