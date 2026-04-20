Juego de tronos celebra sus 15 años con imágenes inéditas de su polémico final (VÍDEO)

Archivo - Drogon se reune por última vez con Daenerys - HBO - Archivo

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Siete años después de la emisión de su final, Juego de tronos vuelve a poner el foco en su polémica octava y última temporada, una entrega marcada por el descontento de los fans hasta el punto de dar pie a campañas que reclamaban rehacerla. Coincidiendo con el 15.º aniversario del estreno de la serie, HBO ha publicado un vídeo inédito con material del rodaje de aquella tanda de episodios, un vistazo entre bastidores centrado en los emotivos últimos días del reparto principal en el set.

El metraje, de casi tres minutos, muestra a Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Maisie Williams (Arya Stark) y Kit Harington (Jon Nieve) entre abrazos, aplausos y lágrimas tras rodar sus últimas escenas de un proyecto en que el que participaron durante casi una década.

Entre los momentos más destacados del vídeo, figuran el último plano de Clarke, la emoción contenida de Harington al dirigirse al equipo y la secuencia en la que Turner bromea con que no es dada al llanto para aparecer inmediatamente después completamente emocionada junto al resto del reparto.

"Siento de verdad que se me está rompiendo el corazón. Quiero a esta serie más que a nada. Para mí nunca ha sido un trabajo. Me dio a mi esposa", recuerda Harington en alusión a Rose Leslie, Ygritte en Juego de Tronos, actriz a quien conoció durante el rodaje y con la que contrajo matrimonio en 2018. "Esto será siempre lo más grande que haré y de lo que formaré parte. Todos habéis sido mi familia. Os quiero por ello y muchísimas gracias", concluye el actor.

Clarke, por su parte, resume la importancia que tuvo la ficción en su vida personal con otra de las declaraciones centrales de la pieza. "Esta serie me ha dado más que un trabajo, me ha dado una familia y una identidad que no tenía. Y a los fans, gracias a toda esa gente a la que no conozco. Es increíble", expresa la intérprete.

Pero ese vínculo personal con Juego de Tronos no se traduce en un deseo de volver a Poniente. Harington ha subrayado en los últimos meses que no quiere "ni acercarse" de nuevo a Jon Nieve, unas declaraciones que llegan después de que en abril de 2024 se descartara la secuela centrada en su personaje. Por su parte, Clarke también ha dado por cerrada su etapa en la fantasía al asegurar que es "muy poco probable" volver a verla montada en un dragón o siquiera en el mismo plano que uno.

EL UNIVERSO JUEGO DE TRONOS SE EXPANDE

Mientras la octava temporada de Juego de tronos continúa siendo una herida abierta para una parte del público, el universo creado por George R. R. Martin sigue ampliándose. La casa del dragón, precuela ambientada dos siglos antes de la serie original que relata el apogeo y la fractura de la Casa Targaryen, estrenará su tercera temporada en junio de 2026.

El caballero de los Siete Reinos, adaptación de los cuentos de Dunk y Egg situada un siglo antes de Juego de tronos, lanzará su segunda temporada en 2027.

Además, la franquicia prepara su salto al cine con Game of Thrones: Aegon's Conquest, película centrada en Aegon I Targaryen, el caudillo que, con sus dragones, conquistó Poniente y unificó los Siete Reinos bajo el estandarte de la Casa Targaryen aproximadamente 300 años antes de los eventos de la serie original. El libreto lo firma Beau Willimon, conocido por su trabajo en Andor y por haber ejercido como showrunner de House of Cards.