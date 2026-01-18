George R.R. Matin iba a matar a dos de los personajes más queridos al final de Juego de tronos - HBO MAX

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Han pasado casi siete años desde que aterrizara en HBO la octava y última temporada de Juego de tronos que resultó una absoluta decepción para muchos fans. Puesto que en este punto la serie ya había acabado de adaptar los libros de George R. R. Martin, que aún hoy tiene que finalizar Canción de hielo y fuego, y fue el equipo de guionistas el encargado de inventar un desenlace, muchos guardan aún la esperanza de un final más apropiado. No obstante, las recientes declaraciones del autor apuntan a que la conclusión que barajaba él en su día habría resultado igualmente polémica.

"Iba a matar a más gente. No a los que mataron [en la serie]. Le dieron un final más feliz", ha revelado Martin en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, reflexionando sobre sus ideas iniciales para el final de la saga.

Y es que, aunque a numerosos espectadores les pareció injusto el destino de algunos de los personajes más queridos en la serie, siendo paradigmático el caso de Daenerys Targaryen, el escritor había planeado desenlaces muy distintos para aquellos pocos que en la ficción de HBO sí consiguieron lo más parecido a un final feliz.

"No veo un final feliz para Tyrion. Toda su trayectoria ha sido trágica desde el principio", expuso el creador de Poniente. "Iba a matar a Sansa, pero ha sido tan interesante en la serie que quizá la deje vivir", añadió también.

Cabe recordar que tanto Tyrion como Sansa sobrevivían a los eventos de la octava temporada e incluso eran partícipes clave del nacimiento de un nuevo orden. De hecho, era Tyrion quien proponía a Bran Stark como rey, mientras que Sansa se convertía en Reina en el Norte, proclamando la independencia de Invernalia.

Las declaraciones de Martin no solo revelan que su visión del arco de estos personajes era muy distinta, sino que además indica que, aparentemente, la serie le habría influido, cambiando su opinión respecto a algunas cosas (como la supervivencia de la joven Stark).

Se desconoce cuándo acabará Martin Canción de hielo y fuego, saga de la que solo hay publicados cinco tomos de los siete planeados, siendo los títulos de los dos restantes Vientos de invierno y Sueños de primavera. "Me han dejado claro que Vientos es la prioridad, pero... no sé. A veces no estoy de humor para eso", expresó el autor, que tiene otros proyectos entre manos, como nuevas aventuras de Dunk y Egg y otro libro de Fuego y sangre.