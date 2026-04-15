La película de Juego de Tronos confirma su título y sinopsis

La película de Juego de tronos confirma su título oficial y sinopsis - WARNER BROS.

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

La película de Juego de Tronos llevará por título Game of Thrones: Aegon's Conquest (Juego de tronos: La conquista de Aegon). Así lo ha anunciado Warner Bros. en el marco de la Cinemacon como parte de sus próximos estrenos. El filme centrará su trama en la figura de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, el caudillo que conquistó Poniente y unificó los Siete Reinos bajo el estandarte de la Casa Targaryen aproximadamente 300 años antes de los eventos relatados en la serie original.

En todo caso, según informa Variety, se trata todavía del título provisional de filme cuya denomiación podría cambiar. La noticia de que Juego de Tronos saltaría a la gran pantalla se dio a conocer el pasado mes de marzo, y ahora Warner ha confirmado lo que varios medios ya anunciaban entonces: que el filme centraría su trama en Aegon. El largometraé contará con Beau Willimon como guionista, conocido por su trabajo en la serie Andor y por haber sido showrunner de House of Cards.

Referenciado en múltiples ocasiones en Juego de tronos, La casa del Dragón y también en la más reciente El caballero de los Siete Reinos, Aegon el Conquistador es un personaje clave en la saga literaria de George R.R. Martin. Con su historia arranca el libro Fuego y Sangre, la precuela que repasa la historia de la Casa Targaryen, pero que, sin embargo, aún no ha aparecido en ninguna de las series estrenadas.

AEGON, VISENYA, RHAENYS, LOS TARGARYEN CONQUISTADORES

Su historia es la de la violenta conquista de Poniente por parte de los Targaryen, que a lomos de sus bestias aladas escupefuego llegaron desde Valyria y, tras establecerle en Bastión de Dragones, un pequeño islote volcánico frente a la costa este de Poniente, tomaron el continente.

A lomos de su colosal dragón, Balerion, conocido como el Terror Negro, en apenas dos años Aegon sometió seis de los Siete Reinos, solo resistiendo a sus envites Dorne. Lo consiguió flanqueado por sus dos hermanas y esposas: Visenya, que surcaba los cielos a lomos de la enorme dragona Vhagar y que pasó a la historia como Reina de todos los Dragones, y Rhaenys, jinete del también temible Meraxes.

El proyecto está concebido como una producción a gran escala, comparable en ambición y presupuesto al de otras épicas sagas de Warner como como Dune o El Señor de los Anillos. Además el universo de Juego de Tronos continuará expandiéndose con la tercera temporada de La casa del dragón, que verá la luz el próximo mes de junio, y la segunda entrega de El caballero de los siete reinos, que se encuentra en pleno rodaje.