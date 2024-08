MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

En 2021 Netflix lanzó El juego del calamar, serie creada por el coreano Hwang Dong-hyuk que se convirtió rápidamente en un enorme éxito a nivel mundial. Pronto, la serie fue renovada por una segunda temporada que ahora, tal y como ha anunciado la compañía, llegará a Netflix el próximo 26 de diciembre. Además, la plataforma ha dado luz verde a una tercera y última temporada que llegará a lo largo de 2025.

"Han pasado ya casi tres años desde que la Temporada 1 suscitase esa increíble respuesta en todo el mundo y se produjeran unos acontecimientos inimaginables. Me emociona enormemente escribir hoy esta carta para anunciar la fecha de estreno de la Temporada 2 y compartir las novedades sobre la Temporada 3, que será la última", afirma en su misiva el creador de la serie que recuerda cómo el primer día que comenzaron a rodar la segunda temporada no se creía que estaba de nuevo en el mundo de El juego del calamar. "Me parecía que estaba soñando", confiesa Hwang Dong-hyuk que adelanta detalles de la trama de la segunda temporada.

"Seong Gi-hun, que juró venganza al final de la Temporada 1, regresa y vuelve a participar en el juego", avanza asegurando además que el Líder "no será un rival fácil". "El feroz enfrentamiento entre sus dos mundos va a continuar durante esta tercera y última temporada, que podréis disfrutar el año que viene", señala entusiasmado al ver cómo "la semilla que se plantó al crear 'El juego del calamar' ha crecido y está dando frutos hasta el final de la historia".

"Haremos todo lo posible por garantizaros una nueva dosis de adrenalina. Espero que os emocionéis con lo que está por venir", promete el creador de la serie que termina agradeciendo el apoyo a sus fans.

"Tres años después de ganar El juego del calamar (Firstman Studio), el jugador 456 sigue decidido a encontrar a la gente que está detrás del juego y poner fin a su vicioso deporte. Usando su fortuna para financiar su búsqueda, Gi-hun empieza por el más obvio de los lugares: buscar al hombre del elegante traje que juega al ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos por fin dan resultado, el camino para acabar con la organización resulta ser más complicado de lo que imaginaba: para acabar con el juego, necesita volver a entrar en él", adelanta la sinopsis de esta nueva entrega de El juego del calamar.

Dong-hyuk vuelve a ponerse al frente de la serie como director, guionista y productor. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo retoman sus papeles de la primera temporada junto a nuevos miembros de reparto, como Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri y Won Ji-an, que darán vida a nuevos personajes en la ficción. Dong-hyuk, además, está acompañado en la producción ejecutiva por Kim Ji-yeon.