La temporada 2 de El Juego del Calamar revela su sinopsis oficial y nuevos fichajes

MADRID, 11 Feb.

El Juego del Calamar volverá a Netflix este año con su temporada 2. A la espera de conocer la fecha exacta de lanzamiento, ya se han revelado algunos datos sobre su trama, así como nuevas incorporaciones al reparto.

Tal como recoge Variety, la temporada 2 "seguirá a Gi-hun (Lee Jung-jae) mientras abandona sus planes de ir a Estados Unidos y comienza una persecución con una motivación". Hwang Dong-hyuk, creador de la serie, es el director, guionista y productor de la nueva entrega.

Se incorporarán al elenco Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji. Además, estarán de vuelta Lee Byung-hun como El Líder, Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho y Gong Yoo como el hombre del ddakji.

Desde su estreno en 2021, El Juego del Calamar se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix hasta la fecha, acumulando 1.650 millones de horas de visualización solo durante su primer mes. La ficción ha ganado seis premios Emmy y Hwang Dong-hyuk se convirtió en el primer asiático en ganar este galardón en la categoría de mejor dirección de una serie de drama. Además, la serie ha dado pie a un reality show en Netflix, El juego del calamar: El desafío.

Recientemente Netflix lanzó el primer teaser de la temporada 2, un adelanto en el que aparece Seong Gi-hun con el pelo rosa y caminando por un aeropuerto cuando recibe una llamada. "Lamentarás tu decisión", le dice alguien al otro lado del teléfono. "Te encontraré. No importa lo que cueste", contesta el protagonista.

