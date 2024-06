El remake de El juego del calamar de David Fincher ya tiene guionista

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

El juego del calamar llegó a Netflix en 2021, convirtiéndose en un éxito mundial y una de las series más vistas (y más rentables) de la historia de la plataforma. Hasta tal punto llegó su impacto que cambió los planes de su creador, Hwang Dong-hyuk, que la concibió como una miniserie cerrada, pero que ya prepara una segunda temporada. Hace meses surgieron rumores de que David Fincher planeaba hacer un remake en inglés de la ficción surcoreana, un proyecto que parece que se hará realidad y que ya cuenta con su guionista.

Según The Playlist, Fincher "ha estado trabajando discretamente en su versión de El juego del calamar durante los últimos dos años". El medio señala que el guion correrá a cargo del británico Dennis Kelly, conocido por su trabajo como guionista en la ficción Utopía.

Aparentemente, el interés de Fincher en hacer el remake se remonta a 2021. Esto llevó al cineasta a dejar la precuela de Chinatown en un segundo plano para centrarse en El juego del calamar. The Playlist afirma que no se sabe en qué fase se encuentra el remake, más allá de que Fincher está "trabajando en ello". Lo que sí asegura el medio es que El juego del calamar probablemente será el próximo proyecto del realizador responsable de cintas como El club de la lucha, Seven o El asesino.

Respecto a la temporada 2 de El juego del calamar, su protagonista, Lee Jung-jae, confirmó a Business Insider que la temporada 2 llegará a Netflix en diciembre. La nueva entrega "seguirá a Gi-hun mientras abandona sus planes de ir a Estados Unidos y comienza una persecución con una motivación".

También retomarán sus papeles Lee Byung-hun como El Líder, Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho y Gong Yoo como el hombre del ddakji. Además, se incorporarán al elenco Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji.

"La nueva temporada contará con nuevos juegos y personajes, así como una trama y un mensaje más profundos", ha adelantado el creador. "Como todos vimos al final de la temporada 1, la trama principal de la temporada 2 será la venganza, y la figura clave que controló el funcionamiento de los juegos en la temporada 1 fue Lee Byung-Hun. Entonces parece que nosotros dos seremos las figuras centrales de esta próxima historia", explicó Lee Jung-jae a Ilgan Sports