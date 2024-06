Joseph Quinn aviva el regreso de Eddie al final de Stranger Things

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Stranger Things culminó con el sacrificio de Eddie Munson en su batalla contra Vecna. Desde la muerte de este personaje, que debuto en esa misma temporada pero que en pocos capítulos ya se ganó el cariño del público, son muchos los que han especulado con su vuelta, que cada vez parece más probable. Joseph Quinn, el actor que dio vida a este intrépido y joven rockero, ha vuelto a abrir la puerta a su regreso para la temporada final de la ficción.

Quinn acaba de estrenar Un lugar tranquilo: Día 1, precuela de la saga de terror dirigida y protagonizada por John Krasinski. Ha sido precisamente en el marco de la promoción del filme en el que Quinn ha vuelto a hablar sobre su regreso a la ficción creada y dirigida por los hermanos Duffer asegurando que "las posibilidades son altas".

"¡Me encantan esos tíos! Me gustaría decirles hola", comenzaba el intérprete, antes de resolver la incógnita sobre su regreso a la serie. "Puede que yo también sienta que sí volveré... o puede que no", respondió entre risas en declaraciones a Entertaiment Tonight. "No lo sé, quién sabe", sentenciaba Quinn, sin llegar a negar su regreso.

"Estoy seguro de que están trabajando duro para conseguri que ese avión aterrice", añadió el actor sobre la quinta temporada, que también supondrá el final de la serie. "Han dedicado mucho tiempo a este cierre, así que me encanta que estén llegando al final y que lo estén disfrutando mientras lo hacen", aseguraba Quinn.

🎥 Joe admits he might have a feeling we'll see Eddie Munson in Stranger Things 5...or maybe he doesn't...before the return of the 'I don't know' 🤭 pic.twitter.com/NMaYsevCMD