Primer vistazo a Draco Malfoy y Neville Longbottom en la serie de Harry Potter

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

HBO continúa avanzando en el rodaje de la serie de Harry Potter, con vistas a su estreno en algún punto de 2027. Desde el set de rodaje llegan unas imágenes que ofrecen un primer vistazo a Draco Malfoy y Neville Longbottom.

La primera de estas imágenes, que ya circulan en Internet, muestra a Dominic McLaughlin, quien da vida en esta adaptación televisiva a Harry Potter, vistiendo un manto morado. Aunque una imagen oficial de la ficción del actor con una claqueta entre las manos confirmó que serán de color negro, por lo que presumiblemente estas túnicas sean para no revelar detalles del vestuario o resguardarse del frío.

FIRST LOOK at Harry, Draco Malfoy, Ron Weasley and Neville Longbottom in their Hogwarts robes in the HARRY POTTER TV series! pic.twitter.com/rfGHqQVBQh — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 11, 2025

En la segunda puede verse al actor Lox Pratt caminando por el set en su papel de Draco, rol que interpretó Tom Felton en las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe. La tercera brinda un vistazo al pelirrojo, optimista e inseparable amigo de Harry Potter, Ron Weasley, al que da vida Alistair Stout.

Sin embargo, algunos fans creen que, dado su atuendo y complexión, en realidad quien aparece en esta imagen del rodaje no es Stout, sino su doble. Por último, aunque no menos importante, otras dos imágenes descubren a la actriz Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, la estricta profesora que daba clases de vuelo y árbitro de Quidditch en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

FIRST LOOK at Madam Hooch during flying lessons in the HARRY POTTER TV series 🧹 pic.twitter.com/nQygxYrSae — Wizarding World Direct (@WW_Direct) November 11, 2025

La filmación de la serie de Harry Potter se está llevando a cabo en Ashridge Estate en Hertfordshire, Inglaterra, una ubicación histórica que sirvió como telón de fondo para las secuencias del Mundial de Quidditch en El cáliz de fuego, cuarta entrega de la saga cinematográfica que vio la luz en 2005.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama de esta adaptación televisiva de la obra de J. K. Rowling, que verá a McLaughlin, Stout y Arabella Stanton tomando el testigo de Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson como el trío protagonista. En los últimos meses varias filtraciones mostraron un primer vistazo a otros icónicos escenarios de la ficción como el Callejón Diagon o Godric's Hollow.

Por otra parte, la ficción se desarrollará a lo largo de una década, con una temporada por cada uno de los siete libros de la saga literaria, a la que pretende mantenerse fiel. Francesca Gardiner ejerce de showrunner y Mark Mylod de productor ejecutivo, además de director de varios episodios. La propia Rowling produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

Aparte del mencionado trío protagonista, conforman el elenco de la serie de Harry Potter John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick (a quien ya diera vida en la saga cinematográfica), Elijah Oshin como Dean Thomas, Leo Earley como Seamus Finnigan, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook.

También forman parte del reparto Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Paul Whitehouse como Filch, Luke Thallon como Quirrell y Anton Lesser como Garrick Ollivander, entre otros.