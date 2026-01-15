Hans Zimmer pondrá música a la serie de Harry Potter - CONTACTO

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

El dos veces ganador del Oscar Hans Zimmer (Dune, El rey león) será el encargado de componer la banda sonora de la serie de Harry Potter que verá la luz en HBO Max en 2027.

El autor de la música de filmes como Gladiator, Interstellar, 12 años de esclavitud o El caballero oscuro se encargará de la banda sonora junto a Kara Talve y Anze Rozman, dos componentes de Bleeding Fingers, un colectivo de compositores que crean bandas sonoras originales para cine, televisión y proyectos creativos.

"El legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para compositores de todo el mundo y nos sentimos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud. Kara Talve, Ane Rozman y yo no nos tomamos a la ligera esta responsabilidad", asegura Zimmer

"La magia nos rodea, a menudo está fuera de nuestro alcance, pero, al igual que en el mundo de Harry Potter, solo hay que buscarla". Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a ella, al tiempo que rendimos homenaje a lo que ha venido antes", señalan los compositores.

Zimmer ha compuesto la banda sonora de más de 500 proyectos en todos los medios, con una recaudación acumulada de más de 28.000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. En su dilatada trayectoria, en la que, además de los ya citados, acumula títulos tan emblemáticos como La delgada línea roja, Top Gun: Maverick, Sin tiempo para morir, Origen, El último samurái o Thelma & Louise, el compositor ha sido galardonado con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, cuatro Grammy, un American Music Award, siete nominaciones a los Emmy y una nominación a los Tony.

Por su parte, Bleeding Fingers Music es un colectivo ganador de un premio Emmy y nominado a los Grammy y los BAFTA, formado por compositores excepcionales y con una gran diversidad sonora que crean bandas sonoras originales para cine, televisión y multimedia de gran calidad. Fundada conjuntamente por Hans Zimmer, Russell Emanuel y Steven Kofsky, Bleeding Fingers se rige por el principio de que la colaboración es el catalizador de la innovación, y que la música extraordinaria es el resultado de empoderar a los artistas para que sean atrevidos, experimentales y creativamente generosos.

La serie de Harry Potter, que continúa su rodaje en Reino Unido, contará con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos de prestigio como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó J.K. Rowling, que ejerce de productora ejecutiva del proyecto, con entusiasmo.

Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.