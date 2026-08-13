Jenna Ortega revela cuándo se estrena la temporada 3 de Miércoles y confirma el salto temporal en la trama - NETFLIX

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Miércoles, la serie de Netflix centrada en la hija mayor de la familia Addams, continúa el rodaje de su tercera temporada. Su protagonista, Jenna Ortega, ha adelantado suculentos detalles sobre los nuevos episodios, relativos tanto a la trama de esta tercera entrega como a su fecha de estreno.

La temporada 3 de Miércoles llegará a Netflix a finales de 2027, según ha revelado la actriz en una entrevista con Esquire. En la segunda entrega de la serie, el personaje de Ortega cursaba el segundo año de instituto pero, según ha confirmado la intérprete, en los nuevos episodios estará en el último curso, aunque no aclaró si Miércoles regresará a la academia Nevermore.

Además, la intérprete ha adelantando que se avecinan grandes cambios para su personaje. "Esta temporada, sobre todo ahora que están en el último curso de instituto, nos enfrentamos a sentimientos más conflictivos en torno a la familia, a lo que significa ser adulto y a las perspectivas de futuro", explica Ortega a propósito de este salto temporal en la trama.

"No es hasta que llegas al precipicio de la edad adulta cuando empiezas a pensar: 'Dios mío, bueno, quizá tenga que tener un plan'", señala, apuntando que "Miércoles es muy consciente de quién es, del mundo en el que vive y de lo que quiere de él". "Siempre que alguien es, sin lugar a dudas, fiel a sí mismo, resulta muy magnético", asegura.

MIÉRCOLES CONTINÚA RODANDO SU TEMPORADA 3 EN IRLANDA

Esta tercera temporada se ha rodado principalmente en Irlanda, que es precisamente donde se encontraba Ortega en el momento de la entrevista. Los nuevos episodios comenzaron a filmarse el pasado mes de febrero, llegando el rodaje incluso a París, lo que supone un cambio de emplazamiento radical con respecto a las anteriores temporadas, rodadas en Vermont.

La tercera temporada de Miércoles contará con la incorporación a su reparto de Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, con Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance como estrellas invitadas.