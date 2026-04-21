Wednesday in Paris: La temporada 3 de Miércoles sorprende con nueva imagen de Jenna Ortega - NETFLIX

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

En febrero comenzó el rodaje de la tercera temporada de Miércoles, la serie de Netflix centrado en la hija mayor de la familia Addams. A la espera del anuncio de la fecha de estreno, la plataforma de streaming ha compartido un nuevo vistazo a la entrega con una imagen que anticipa que la ficción ampliará su radio de acción más allá de la Academia Nevermore.

"Desde París, con temor", reza la imagen difundida por Netflix en sus redes sociales, donde su protagonista Jenna Ortega aparece caracterizada como Miércoles frente a la Torre Eiffel. La actriz se sitúa tras una motocicleta negra, vehículo sobre el que está Cosa, la mano que acompaña a la joven Addams en sus investigaciones.

Aunque la imagen traslada a Miércoles a la capital francesa, Netflix confirmó que la producción de la tercera temporada está en marcha en las inmediaciones de Dublín, por lo que todo apunta a que esta escapada parisina formará parte de un pasaje puntual de la ficción.

De hecho, la fotografía parece indicar que la tercera entrega retomará un aspecto concreto del desenlace de la segunda. En él, Miércoles parte junto a su tío Fétido, en la motocicleta de este, en busca de Enid Sinclair, después de que su amiga se convirtiera por completo en una mujer lobo alfa.

Ese nuevo estado deja a Enid aislada, perseguida por otros licántropos e incapaz de regresar a su forma humana, de modo que el viaje a París encaja como posible prolongación de esa nueva investigación.

LOS NUEVOS FICHAJES DE MIÉRCOLES TEMPORADA 3

En paralelo, Netflix también ha reforzado el reparto de la tercera temporada con nuevas incorporaciones. A comienzos de abril, la plataforma anunció los fichajes de Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance como estrellas invitadas, a los que se suman otros nombres ya confirmados como Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Junto a Ortega, la serie recuperará a varios rostros esenciales de las temporadas anteriores como Catherine Zeta-Jones de nuevo como Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams e Isaac Ordonez como Pugsley Addams. También regresarán Emma Myers como Enid Sinclair, Hunter Doohan como Tyler Galpin, Joy Sunday como Bianca Barclay, Moosa Mostafa como Eugene Ottinger, Georgie Farmer como Ajax Petropolus, Billie Piper como Isadora Capri y Fred Armisen como el tío Fétido.