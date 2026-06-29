Archivo - Eva Green, hospitalizada tras un accidente en el set de Miércoles - CINZIA CAMELA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada Miércoles, la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega, se interrumpió temporalmente a principios de este mes de junio después de que Eva Green sufriera una lesión en la pierna durante la grabación. La actriz, que en la ficción da vida a Ophelia Addams, fue hospitalizada tras el accidente.

Según informa The Sun, la intérprete de Casino Royale y Sin City se hizo daño en la pierna durante el rodaje de la serie de Netflix, que actualmente se está desarrollando en Berlín. "Eva sufrió una lesión y se notaba claramente le dolía, y los productores no quisieron correr ningún riesgo", señala una fuente cercana a la producción, calificando el accidente como "realmente desagradable".

"Llamaron a los servicios médicos y Eva fue trasladada al hospital. Recibió tratamiento y ahora se está recuperando bien", añade la fuente. Según señala el medio, la producción se detuvo a raíz del incidente a principios de este mes.

EVA GREEN DARÁ VIDA A LA TÍA DE MIÉRCOLES EN LA TEMPORADA 3

En los nuevos episodios de Miércoles, Green se pondrá en la piel de Ophelia Addams, la hermana desaparecida de Morticia (Catherine Zeta-Jones). Una de las grandes revelaciones que dejó el final de la temporada 2 era que la tía de Miércoles seguía con vida y encerrada en una celda en el sótano de su madre, Hester (Joanna Lumley). En aquella escena, aparecía de espaldas, escribiendo en la pared donde estaba retenida: "Miércoles debe morir".

Además de con el fichaje de Green, Netflix ha reforzado el reparto de la tercera temporada de Miércoles con las incorporaciones de Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance como estrellas invitadas, a los que se suman otros nombres ya confirmados como Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Junto a las mencionadas Ortega y Zeta-Jones, la serie recuperará a varios rostros esenciales de las temporadas anteriores como Luis Guzmán en el papel de Gómez Addams e Isaac Ordonez como Pugsley Addams. También regresarán Emma Myers como Enid Sinclair, Hunter Doohan como Tyler Galpin, Joy Sunday como Bianca Barclay, Moosa Mostafa como Eugene Ottinger, Georgie Farmer como Ajax Petropolus, Billie Piper como Isadora Capri y Fred Armisen como el tío Fétido.