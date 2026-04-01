Miércoles confirma el regreso de dos villanos clave en la temporada 3

Archivo - Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 208 of Wednesday. Cr. Helen Sloan/Netflix 2025 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Miércoles, la serie protagonizada por Jenna Ortega, ya rueda su tercera temporada que contará con fichajes de primer nivel, como Winona Ryder o Eva Green. Los nuevos episodios, cuya filmación arrancó el pasado mes de febrero, seguirán a la hija mayor de los Addams dentro y fuera de la Academia Nevermore, donde se enfrentará tanto a nuevos villanos como a otros ya conocidos.

Y entre las amenazas que regresan estará Tyler Galpin, el Hyde encarnado por Hunter Doohan. El capítulo final de la segunda temporada terminó con Isadora Capri (Billie Piper) proponiendo al joven unirse a una comunidad secreta de Hydes cuyas intenciones, no obstante, se desconocen.

La temporada 3 traerá de vuelta, además, a un personaje que ha estado muy presente en la serie, a pesar de no haberse revelado aún su rostro: Ophelia Frump, a quien dará vida Eva Green. Se trata de la hermana de Morticia y tía de Miércoles, que lleva años encerrada en la mansión de su madre, Hester.

Aunque aún es poco lo que se sabe de su historia, los últimos compases de la temporada 2 dejaron claro que se propone ir tras su sobrina. El último episodio muestra a Hester entrando a la estancia donde está encerrada su hija, que aparece de espaldas frente a una pared en la que ha escrito con sangre "Miércoles debe morir".

Por otra parte, sigue habiendo cierto halo de misterio en torno a Isadora Capri, cuya conversación final con Tyler da a entender que sus motivaciones para ayudarle son altruistas. No obstante, que haya pasado de querer controlar al Hyde a guiarle hacia una comunidad aparentemente sin líderes sin duda despierta dudas acerca de sus verdaderas intenciones.

El rodaje de la temporada 3 de Miércoles arrancó en Dublín (Irlanda) el pasado mes de febrero y, según apuntan los rumores, tiene previsto ver la luz en Netflix en 2027. Completan el reparto de la ficción Emma Myers, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen.