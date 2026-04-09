La temporada 3 de Miércoles ficha a Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance - APPLE TV/ HBO MAX/ 20TH CENTURY FOX TELEVISION

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Miércoles, la serie protagonizada por Jenna Ortega, ya ha arrancado su rodaje. Además de Winona Ryder o Eva Green como nuevas incorporaciones, Netflix también ha fichado a otras tres estrellas de primer nivel: Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance formarán parte de la nueva entrega de la ficción.

La plataforma ha confirmado en X que Headey (Juego de Tronos), McCarthy (The Resident) y Lance (Ted Lasso) serán estrellas invitadas en la temporada 3 de Miércoles.

No obstante, hasta el momento se desconoce a quiénes interpretarán en los nuevos episodios de la serie, que actualmente se está filmando en Dublín, Irlanda. Sin embargo, los creadores de la serie, Mark Millar y Alfred Gough, dejaron caer pistas.

"Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digas que no te avisamos", anticiparon.

La oscuridad toma nuevas formas. Nos vemos en la tercera temporada de 'Miércoles' 🖤 pic.twitter.com/jCxt2X80TS — Netflix España (@NetflixES) April 9, 2026

Además de Headey, McCarthy y Lance, que se unen así a Winona Ryder y Eva Green, quien encarnará a Ophelia Frump, la hermana de Morticia y tía de Miércoles, la temporada 3 de la serie de Netflix también ha fichado a Chris Sarandon (Noche de miedo), Noah Taylor (Peaky Blinders), Oscar Morgan (El caballero de los Siete Reinos) y Kennedy Moyer (Task).

NUEVOS Y VIEJOS VILLANOS

Los nuevos episodios, cuya filmación arrancó el pasado mes de febrero, seguirán a la hija mayor de los Addams dentro y fuera de la academia Nevermore, donde se enfrentará tanto a nuevos villanos como a otros ya conocidos. Y entre las amenazas que regresan estará Tyler Galpin, el Hyde encarnado por Hunter Doohan.

El capítulo final de la segunda temporada terminó con Isadora Capri, encarnada por Billie Piper, proponiendo al joven unirse a una comunidad secreta de Hydes, cuyas intenciones, no obstante, se desconocen. Además, la temporada 3 presentará al fin a un personaje que ha estado muy presente sin desvelarse su rostro: Ophelia Frump. Y aunque se sabe muy poco sobre su historia, los últimos compases de la segunda entrega dejaron claro que se propone ir tras su sobrina.

Emma Myers, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Uyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, junto a Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen, también forman parte de la temporada 3 de Miércoles.