Jenna Ortega adelanta "el lado más oscuro" de Miércoles en la temporada 3

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos meses aterrizaba en Netflix la muy esperada segunda temporada de Miércoles, tres años después del estreno de la primera. Una tercera entrega ya ha sido confirmada y Jenna Ortega, la responsable de dar vida a la joven Addams en la ficción, ha revelado lo que le gustaría ver en la siguiente tanda de episodios.

"Creo que es importante ver a Miércoles lidiar un poco con su lado más oscuro... pero sin tomarse las cosas demasiado en serio", expresó la actriz en declaraciones a GamesRadar+. "Y me gustaría ver más intentos de asesinato entre ella y Pugsley. ¡No intenta matarlo lo suficiente! Quiero ver cosas así", añadió.

Aparte de la dinámica con su hermano, la intérprete aseguró que le interesaba seguir explorando la relación de Miércoles con su madre Morticia, que ya cobraba más protagonismo en la segunda temporada. "Me gustaría que dejaran de discutir y se unieran. Acabamos de hablar de las mujeres que se unen, y eso se ve un poco en el último episodio, o episodios. Creo que deberíamos aprovechar eso. Es muy emocionante y refrescante ver a las mujeres representadas de esa manera", explicó.

Zeta-Jones se mostró de acuerdo con la idea de una historia centrada en las mujeres de la familia, sobre todo tras haber presentado la segunda temporada "a la maravillosa Joanna Lumley" como la madre de Morticia. "Me gustaría ver un poco más la madurez de esta relación madre-hija y algún tipo de reparación de lo que es esta relación con mi madre, o dónde realmente se deterioró, a falta de una palabra mejor", reveló.

Por otro lado, hablando sobre su participación en la serie, Zeta-Jones recordó haber aceptado al instante el papel. "Cuando oí hablar por primera vez de Miércoles, cuando Tim [Burton] me llamó y me dijo: '¿Quieres interpretar a Morticia Addams?', le respondí: 'Sí, ¿cuándo me subo al avión?'", contó.

En cuanto a qué destacar de la experiencia, la actriz lo tiene claro: "Para mí, lo más destacado es la colaboración, el arte y trabajar con Jenna y todo el fantástico reparto, y luego con Tim, por supuesto, y nuestros guionistas. Es como si formaras parte de un fenómeno, y nunca lo doy por sentado, porque estos momentos no ocurren todo el tiempo. Estoy muy feliz de formar parte de este grupo".

Tanto Zeta-Jones como Ortega retomarán sus papeles en la temporada 3 de la ficción, que se espera que comience su rodaje en Irlanda en los próximos meses, de cara a un posible estreno en 2027, según los rumores.