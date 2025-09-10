El Hyde de Miércoles avanza el futuro de su personaje en la temporada 3

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El final de la segunda temporada de Miércoles ha dejado no pocas cuestiones en el aire. Una de ellas tiene que ver con Tyler, el joven capaz de transformarse en el monstruoso Hyde, cuyo futuro se presenta ahora incierto. En los últimos compases del octavo y último episodio, la profesora Isadora le hace una proposición que este, a pesar de sus dudas iniciales, acepta. Ahora, el propio Hunter Doohan, que da vida al personaje en la serie, ha explicado por qué.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde que acabó con Laurel Gates/Marylin Thornhill, su anterior ama, Tyler se encuentra cada vez más débil, pues necesita que alguien controle su parte Hyde para sobrevivir. Un papel que Miércoles trató de asumir, sin éxito, y tomando finalmente la decisión de dejar a Tyler en libertad. Así, cuando Isadora le propone unirse a una manada de Hydes, escondidos "donde nadie pueda encontrarlos", en palabras de la propia profesora, Tyler acepta.

"Creo que lo ha perdido todo. Sabe que ahora va a morir, porque en el episodio 5 no sabía lo que le estaba pasando, que moriría y perdería el contacto con la realidad sin un amo", explicó Doohan a propósito de su personaje en una entrevista concedida a Screenrant. "Pero en el episodio 8 sabe que sus padres están muertos, esta vez de forma definitiva, y sabe que él va a morir", continuó.

Doohan matizó que, aunque Tyler "no tiene nada que perder", se muestra "un poco reacio a confiar" en Isadora. "Creo que todavía no confía en ella del todo, cuando les vemos alejarse juntos en coche, porque ya ha tenido malas experiencias con mujeres más mayores que él anteriormente", explicó.

La segunda temporada concluye con este 'cliffhanger', dejando en el aire no solo qué implicaciones tendrá para Miércoles haber dejado al Hyde en libertad, sino también qué destino depara al propio Tyler. Aunque Isadora afirma que sus motivos para ayudarle tienen que ver con el hecho de que su padre fuera un Hyde, es más que posible que sus intenciones no sean del todo altruistas.

Según le explica a Tyler, unirse a la manada supondría crear "un vínculo que trascienda la necesidad de un solo amo". Sin embargo, no hace referencia en ningún momento a la naturaleza del grupo, es decir, si son pacíficos o violentos hacia otros tipos de marginados y hacia los humanos. Habrá que esperar a la tercera temporada, que ya está confirmada desde el pasado mes de julio, para ver qué ocurre con Tyler y si acaso Isadora es quien dice ser.