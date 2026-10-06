¿Habrá temporada 2 de Linternas en HBO Max?

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Linternas ha cerrado su primera temporadacon un octavo y último episodio de lo más emocionante al revelar quién mató a Hal Jordan (Kyle Chandler) y un inesperado giro para el personaje de John Stewart (Aaron Pierre) sorprendente. Damon Lindelof, su cocreador, ha anticipado ahora que la segunda entrega de la serie está en las primeras etapas de desarrollo.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

"Únicamente puedo decir que todos los que formamos parte de la sala de guionistas de la primera temporada, incluidos los guionistas que ya están trabajando en las ideas para la segunda, pensamos que, aunque sabíamos que iba a resultar emocionalmente devastador y/o decepcionante, y quizá incluso frustrante, lo peor que podíamos hacer, y lo más tramposo, era mostrar un episodio piloto en el que Hal Jordan estuviera definitivamente muerto para después dar marcha atrás y decir: 'Oh, era un clon' o 'solo está medio muerto', como se dice en La princesa prometida", afirmó Lindelof a Collider.

En cuanto a lo que pueda suceder en las próximas temporadas de la serie, aseguró que, al momento de la entrevista, el pasado 30 de septiembre, aún no conocía ningún detalle sobre la parte creativa y que tampoco quiere poner trabas a los guionistas respecto a las posibilidades narrativas que puedan explorar en el futuro.

LAS MUCHAS MUERTES DE HAL JORDAN EN LOS CÓMICS

"Sabiendo lo que han hecho los cómics con Parallax -creo que Hal ha muerto al menos tres o cuatro veces a lo largo del canon-, y celebrando todo lo que Kyle [Chandler] hizo con su interpretación para conseguir que el público se enamorara de Hal", explicó.

La temporada 1 de Linternas se ha saldado cerrando definitivamente el misterio que vertebraba la trama, con John descubriendo quién estaba detrás del asesinato de Hal y asumiendo finalmente su papel como Linterna Verde de la Tierra, pese a que Guy Gardner (Nathan Fillion) es quien ostenta oficialmente el título y a que John utiliza una batería de poder no autorizada creada por Sinestro (Ulrich Thomsen). Con la historia de origen de John aparentemente cerrada, todavía queda por descubrir qué le depara el futuro al héroe, aunque también aparecerá en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

Dirigida y escrita nuevamente por James Gunn, la cinta traerá de vuelta a David Corenswet y Nicholas Hoult, respectivamente, como Superman y Lex Luthor para hacer frente común contra la amenaza del siniestro y poderoso Brainiac (Lars Eidinger). El filme también contará con los regresos de Milly Alcock y Xolo Maridueña en los papeles de Supergirl y Blue Beetle.