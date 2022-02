James Gunn te enseña el baile de la intro de Peacemaker (El Pacificador) con el 'Do Ya Wanna Taste It'

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Uno de los elementos más reconocibles y divertidos de Peacemaker (El Pacificador) es el baile protagonizado por John Cena junto al resto del elenco en los títulos de crédito de apertura de la serie. Y es precisamente gracias a James Gunn quien ha compartido una guía ilustrada en Twitter que los fans podrán ejecutar en sus casas la ocurrente coreografía de la genial intro.

Aunque cuando Gunn compartió estas sencillas y amenas instrucciones a través de su perfil en Twitter, desconocía a quién pertenecía su autoría, los adeptos del Universo Cinematográfico DC, no tardaron en identificar de quién se trataba. El artista conocido como Kadusaurus a quien el realizador expresó su agradecimiento por tal iniciativa.

Tal y como se puede ver en las imágenes, gracias a estos sencillos pasos, los seguidores de la ficción protagonizada por John Cena pueden reproducir la festiva coreografía de la intro al ritmo del tema 'Do Ya Wanna Taste It' del grupo de glam-rock Wig Wam.

I don’t know where this came from but thanks. #Peacemaker pic.twitter.com/Sk4H0Mi5Es