James Gunn desvela un cameo del final El Pacificador (Peacemaker) temporada dos... Y promete otro más

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque James Gunn desmintió el rumor de que David Corenswet retomaría su papel como Superman en el último episodio de la segunda temporada de El Pacificador, el cineasta desveló que el capítulo comparte "mucho reparto" con su largometraje y que tendrá "una gran aparición de alguien que la gente no se espera". Por si la expectación al respecto no fuera suficiente, el creador de la serie protagonizada por John Cena ha prometido el cameo de unos "amiguitos" a través de una publicación que a su vez confirma... ¿otro regreso?

"Las alimañas vuelven mañana en el final El Pacificador, pero no son los únicos amiguitos que veremos...", ha escrito Gunn en X para acompañar una fotografía de las criaturas a las que el misterioso alienígena de la Cámara de Despliegue Cuántico incinera cada vez que aparece en pantalla.

De esta forma, el director de El escuadrón suicida confirma el regreso de estos personajes, así como la incorporación de otros nuevos, en el 2x08 de El Pacificador, que se estrena en HBO Max el 10 de octubre y durará "más de 57 minutos", coronándose como la entrega más larga de toda la serie.

The vermin are back tomorrow night on the #Peacemaker Finale on @StreamOnMax. But they’re not the only little friends we’re gonna see... pic.twitter.com/maGXzuskKd — James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2025

Respecto a esos "amiguitos" de los que habla Gunn, las posibilidades de los personajes que pueden hacer acto de presencia en el cierre de El Pacificador son infinitas si se tiene en cuenta que el avance del final confirma que A.R.G.U.S., liderado por Rick Flag Sr., explorará tierras alternativas tras detener a Christopher Smith y quedarse con su portal dimensional.

El cameo también podría estar relacionado con la secuela de Superman, pues Gunn ya adelantó que el final de la segunda temporada de El Pacificador prepara el terreno para Man of Tomorrow. El presidente de DC Studios desveló que la serie funciona como antesala al proyecto, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow AKA El Pacificador temporada 2", escribió Gunn en X sobre la ficción televisiva.

Además, la presencia de Lex Luthor en la serie refuerza la idea al subrayar que El Pacificador es un puente narrativo inmediato hacia Man of Tomorrow, a palabras de Gunn, "una historia tanto de Superman como de Luthor" y donde ambos "trabajan juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior, que según las últimas informaciones podría tratarse de Brainiac.