Jacob Elordi vuela en mitad del Apocalipsis en el tráiler de La constelación del perro, lo nuevo de Ridley Scott

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Entre los muchos adelantos que esta semana se han presentado en la CinemaCon se encuentra el de la nueva película de Ridley Scott, La constelación del perro (The Dog Stars), que llega a los cines el próximo 28 de agosto. Basada en la novela homónima de Peter Heller, la cinta se ambienta en un mundo postapocalíptico donde la humanidad parece haber sido sustituida por la mera supervivencia.

La historia sigue a Hig, un joven piloto encarnado por Jacob Elordi al que se puede ver al comienzo del adelanto regalando un cachorro a su esposa embarazada. La idílica estampa de paz y felicidad pronto cambia a una imagen de Hig solo en su habitación. "¿Qué hacías antes del fin del mundo?", pregunta una voz, a lo que el personaje responde que besar a su mujer, jugar con su perro y preguntarse cada día "cómo podía tener tanta suerte".

Aunque el avance apenas ofrece detalles sobre las causas del apocalipsis y tampoco deja clara la naturaleza de las amenazas que presenta el nuevo mundo, sí que remarca la inquietud de Hig por saber más del estado de las cosas.

"¿Qué esperas encontrar, gente feliz por todas partes?", inquiere, desdeñoso, un hombre que acto seguido sentencia que "el mundo de antes ya no existe". "Solo estamos nosotros, intentando aferrarnos a él y luego están los demás", declara.

JOSH BROLIN, MARGARET QUALLEY Y GUY PEARCE, ENTRE OTROS, COMPLETAN EL REPARTO

El taciturno individuo, llamado Bangley e interpretado por Josh Brolin es, según la sinopsis del filme, "un militar experto en supervivencia" que construye junto a Hig "un hogar eficiente pero aislado". No obstante, todo cambia cuando "una misteriosa transmisión de radio impulsa a Hig a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad que aún cree que existen".

El tráiler no solo muestra a los personajes de Elordi y Brolin disparando contra figuras que parecen humanas por su forma pero no por su comportamiento, sino que además ofrece un rayo de luz, adelantando que los personajes quizá encuentren una razón para seguir adelante.

Aparte de con los ya mencionados Elordi y Brolin, el reparto de La constelación del perro (The Dog Stars) cuenta con Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney, entre otros. El filme está dirigido por Scott, que produce junto a Michael Pruss, Cliff Roberts y Mark L. Smith (quien también firma el guion).