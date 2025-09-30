Jack Gleeson (Joffrey) desmiente el rumor mas extendido sobre Juego de Tronos

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Jack Gleeson interpretó en Juego de Tronos al despreciable hijo de Cersei (Lenna Headey) y Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), Joffrey Baratheon. Tras el final de la serie de HBO, el actor desapareció casi por completo del foco y solo se dejó ver en pequeños papeles. Después reapareció en cinco episodios de la temporada 2 de The Sandman y más recientemente como Byron Hedges en La casa Guinness. Ahora ha aclarado los rumores que relacionaron su retiro de la interpretación con la avalancha de odio que recibió por parte de algunos obtusos fans de la serie que no supieron separar al actor del personaje.

"Bueno, puedo decir que, por suerte, no fue porque recibiera ningún tipo de acoso. Y menos mal. Sé que, lamentablemente, eso a veces pasa, cuando la gente confunde al personaje con el actor", expuso Gleeson a The Hook, aclarando que su decisión de mantenerse alejado de los focos no se debió al odio de los fans hacia su papel del desalmado Joffrey Baratheon.

"Pero después de Juego de Tronos -incluso durante la emisión de la serie- seguí actuando. Especialmente con la compañía de teatro que fundé junto a unos amigos en Dublín. En aquel momento estaba más concentrado en eso. Después empecé a echar de menos actuar frente a la cámara y decidí volver", explicó Gleeson dando carpetazo definitivo a los rumores.

Tras Juego de Tronos, el irlandés no apareció nuevamente en la pequeña pantalla hasta 2020, cuando interpretó a Casper en la comedia británica Out of Her Mind. Desde entonces ha participado en otras producciones televisivas como Sex Education, el drama criminal Safe Harbor, The Famous Five y en la gran pantalla con la cinta de Liam Neeson, En tierra de santos y pecadores, que vio la luz en 2023.

En 2025 Gleeson dio vida en la segunda temporada de The Sandman a Robin Goodfellow/Puck, el travieso y maquiavélico goblin del reino de las hadas y adversario de Morfeo en la serie protagonizada por Tom Sturridge. Su papel más destacado hasta la fecha es en La casa Guinness, donde encarna Byron Hedges, un primo ilegítimo de la familia que da título a la ficción de Netflix. Además, el actor ha participado en el podcast Science Fiction Radio Hour y protagonizado las obras teatrales Bears in Space de 2014 a 2016 y posteriormente, The Water Orchard en 2017, con la compañía teatral Collapsing Horse.