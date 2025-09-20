Focas, cerdos, pájaros y bebés: Así se crean los sonidos de dragones de La casa del dragón

Archivo - La Casa del Dragón: ¿Por qué Vermithor elige a Hugh Martillo como su jinete? - HBO MAX - Archivo

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de La casa del dragón presentó al mayor número de estas criaturas desde el inicio del universo Juego de Tronos, lo que supuso todo un reto a la hora de crear los efectos de la serie. La diseñadora de sonido Paula Fairfield ha sido la encargada de dar vida a los dragones y recientemente ha revelado cómo consiguió dotarles de personalidad.

"Sabemos que esta es la guerra en la que todo termina, por lo que rendimos homenaje al legado de estos dragones para encontrar sus mejores y más hermosas voces incluso en la muerte", declaró Fairfield a Variety.

La composición vocal de cualquier dragón bajo el cuidado de Fairfield es una mezcla de sonidos de animales extraídos de miles de horas de grabaciones. "A veces uso voz humana, pero me encanta usar animales de nuestra Tierra porque sus expresiones son pura emoción. No hay actuación, ni intenciones, ni intentos de ser algo que no son; y los bebés también son así", expuso.

Fue con Vhagar con quien empleó estos sonidos infantiles, que Fairfield consideró apropiados, dado que sus descripciones son "cansado e irritable".

Una vez seleccionados los sonidos para la paleta vocal de un dragón, Fairfield se pone a trabajar en la compresión, expansión y cambio de tono. Esta última técnica adquirió especial importancia en la segunda temporada, cuando Meleys, el dragón montado por Rhaenys, muere en combate.

"Muchos sonidos eran de focas, cerdos y algunos pájaros. Cosas de tonos agudos que se pueden torcer y manipular, y con suficientes articulaciones para que pueda usarlas", dijo.

Uno de los mayores desafíos que afronta Fairfield no es solo encontrar las voces adecuadas, sino también asegurarse de desarrollar un rango suficiente para acompañar la banda sonora del compositor Ramin Djawadi, que, según ella, a veces puede ahogar las distintivas voces de los dragones. Esto ocurrió en la segunda temporada, cuando la reina Rhaenyra refuerza sus filas encontrando jinetes para dragones no reclamados entre sus parientes lejanos. En esta secuencia, Rhaenyra y Vermithor comparten un momento de ternura que él acompaña con un suave murmullo, algo que hará más tarde al elegir a su jinete, Hugh. "Esa era su señal", explica Fairfield.

En esa misma secuencia, Fairfield emite un chirrido cuando Vermithor libera su aliento de fuego para incinerar a los demás contendientes por su derecho sonido al que llama el "esfínter de fuego".

En una escena incluso eliminaron la banda sonora para que el trabajo de Fairfield se llevara todo el protagonismo. "Me sentí muy orgullosa porque esto solo me ha pasado un par de veces en mi carrera", señaló.