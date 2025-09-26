Qué es realidad y qué ficción en La casa Guinness la serie de Netflix sobre la histórica cerveza - NETFLIX

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Ya ha desembarcado en Netflix La casa Guinness (House of Guinness), miniserie a cargo de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, centrada en una de las dinastías más famosas y perdurables de Europa que da nombre a la stout más célebre del planeta. Pero... ¿hasta qué punto son verídicos los eventos que relata a lo largo de sus ocho episodios?

La trama de La casa Guinness se ambienta en Dublín y Nueva York del siglo XIX y arranca inmediatamente después de la muerte de Sir Benjamin Lee Guinness. El magnate cervecero y filántropo irlandés es una de las figuras reales que conforman la ficción, al igual que sus hijos, Arthur, Edward, Anne y Benjamin Jr., a quienes interpretan respectivamente Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O'Shea, así como otros secundarios de los que aparecen en la historia.

Esta ficción surgió a raíz de una idea de Ivana Lowell, heredera de la familia Guinness, quien colaboró con Knight para relatar las vivencias de sus antepasados. "Ivana es una verdadera fuente de información y relatos inéditos sobre la familia que se remontan décadas atrás. Conocerla fue lo mejor que me pudo pasar en mi investigación, porque no solo escuchabas los relatos, sino que también ganabas la confianza de la familia, su espíritu y un pequeño toque de locura... Me cautivó", admitió Knight recientemente a BBC.

Lowell tenía en mente arrancar la ficción desde la elaboración de la receta que dio origen a la cerveza negra Guinness. Pero Knight decidió comenzar tras la muerte en 1868 de Sir Benjamin, nieto de Arthur Guinness, el fundador del negocio que compró la cervecería St. James's Gate en 1759.

El guionista explicó por qué decidió escoger este periodo histórico y cuáles fueron los eventos que introdujo en la trama de La casa Guinness. "A partir de la historia real, identificaba los eventos que realmente sucedieron y los usaba como puntos de referencia. Una vez definidos los personajes y su esencia, podía rellenar los espacios entre esos hechos y especular sobre sus motivaciones: ¿por qué actuaron así en ese momento? La realidad es siempre tan sorprendente que abre caminos narrativos muy interesantes", afirmó a RadioTimes.com.

¿QUÉ ES REALIDAD Y QUÉ FICCIÓN EN LA CASA GUINNESS?

La serie combina hechos históricos con ficción, y muchos de los eventos que narra ocurrieron realmente. El hijo mayor de Guinness, Arthur, por ejemplo, esperaba hacerse cargo del negocio cervecero; sin embargo, el testamento de su padre lo obligaba a compartirlo con su hermano Edward.

Asimismo, es cierto que Anne heredó únicamente cierta cantidad simbólica y centró sus esfuerzos en ayudar a mejorar la vida de los pobres y necesitados en Dublín, mientras que Benjamin Jr. apenas heredó algo a causa de su alcoholismo.

Según confesó Lowell a BBC, los hijos de Sir Benjamin tuvieron que encontrar su propio camino: "Todos eran muy jóvenes, y su padre les dejó una gran responsabilidad y un gran legado". Además, la trama política de La casa Guinness, con los nacionalistas irlandeses saboteando los intereses de la familia, también se corresponde con la realidad.

No obstante, la serie ha incluido un personaje clave que es completamente ficticio: Sean Rafferty, al que interpreta James Norton. Lowell explicó en declaraciones a BBC que la decisión de incluir a Rafferty, el capataz de la cervecería y mediador de la familia proporcionó "la tensión y el drama que hace que una historia sea interesante".

"No existían Facebook ni páginas de Instagram. Me apoyé en lo que hicieron los miembros de la familia, lo que dijeron, sus aciertos y errores, y utilicé todo eso como punto de partida. Después, rellené yo mismo los espacios en blanco", explicó Knight a Tudum, acerca de cómo abordó el proceso del guion de la serie.

GUINNESS, MÁS QUE UNA MARCA

La casa Guinness también pone en valor la herencia cultural de Guinness, la cerveza negra creada por Arthur Guinness en el siglo XVIII, que se convirtió en un símbolo de Irlanda. La familia dejó su huella no solo en la cervecería, sino también en la política, la banca y el desarrollo de tierras. Sin embargo, al igual que sucede con muchas dinastías, bajo esa apariencia de riqueza y prestigio subyacen varias capas de oscuridad, en las que la ficción profundiza.

Por otro lado, actualmente, la familia Guinness ya no es la propietaria de la cervecera, ya que, en 1997, Guinness se fusionó con el conglomerado británico Grand Metropolitan, dando lugar a la distribuidora multinacional Diageo, la cual gestiona la marca, así como otros licores.