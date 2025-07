MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Sandman ha concluido su andadura en Netflix. Allan Heinberg ha explicado ahora el tan trágico como agridulce final de la serie con la muerte de uno de sus personajes principales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Sueño se percata de que ha hecho daño a las personas que dice amar. Ve que su propio comportamiento hasta ese momento ha sido terrible, egoísta y manipulador. [Él creía] que estaba siendo honorable y el ejemplo a seguir entre todos los Eternos, y descubre que, en realidad, es el villano en las historias de todas esas personas", explicó Heinberg a The Hollywood Reporter.

Esta revelación, según el guionista, lleva a Morfeo de los Eternos -y a quien interpreta Tom Sturridge en la serie de Netflix- a replantearse esta versión de sí mismo. "Lo desgarra por dentro y lo impulsa a poner fin a esta etapa de su reinado, con la intención de renacer como un Sueño más humano", añadió. "Lucienne [Vivienne Acheampong] dice que había un límite para lo que Morfeo sabía que podía cambiar, y que no podía ser el Sueño que quería ser mientras siguiera siendo esta versión de sí mismo; necesitaba renacer como Daniel para poder ser más humano. Al final, mata a su propio hijo [Orfeo], y simplemente no creo que pueda recuperarse de eso", expuso.

"Le dice a Muerte: 'Desde que maté a mi propio hijo, el Sueño ya no significa lo mismo para mí. No puedo seguir con esto como hasta ahora, y ya no queda nada para mí aquí'. Está totalmente consumido por el dolor y la culpa, y convencido de que ya no es el Sueño que el mundo merece en ese momento", continuó.

"Cuando dice: 'Maté a mi hijo y, desde entonces, ya no soy el mismo. El Sueño ya no es el mismo', es lo más explícito que llegamos a ser. Pero para mí, esa frase era la clave de todo", subrayó Heinberg refiriéndose a cómo representaron en la serie este desgarrador instante en la obra de Neil Gaiman.

"Y después, cuando dice -algo que Neil escribió en el cómic- 'Estoy tan cansado, hermana mía', sentí que no quedaba ninguna duda sobre por qué decide poner fin a todo", prosiguió el guionista.

"Intento hacerle luchar todo el tiempo, y entonces la Anciana le dice: '¿Cómo piensas luchar contra nosotras? ¿Qué harás? No puedes hacernos nada.' Pero al final, es su decisión [morir]. Muerte le dice: 'Has estado en situaciones peores que esta. Podemos ayudarte a salir de ella'. Creo que él no quiere [vivir], porque sabe que no es suficiente siendo esta versión de sí mismo", concluyó Heinberg sobre los motivos que llevaron a Morfeo a sacrificarse en el final de The Sandman.

No obstante, tras aceptar su destino, Morfeo transforma a Daniel Hall, el hijo de Lyta Hall (Razane Jammal), quien nació en el reino del Sueño, en un adulto para que sea su sucesor y continúe con su legado. Pese a que The Sandman no tendrá una temporada 3 tras la cancelación de la serie por parte de Netflix, la compañía podría explorar la historia de Daniel en un posible spin-off de la serie.

En cualquier caso, este 31 de julio aterrizará en la plataforma Muerte: El alto coste de la vida, un capítulo especial de The Sandman centrado en la hermana favorita de Sueño, interpretada por Kirby Howell-Baptiste, que adapta la novela gráfica homónima de Gaiman y Chris Bachalo publicada en 1993.