It Bienvenidos a Derry 1x06: ¿Qué ocurre en el Black Spot según la novela de Stephen King?

It Bienvenidos a Derry 1x06: ¿Qué ocurre en el Black Spot según en la novela de Stephen King?

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de It: Bienvenidos a Derry ha dejado un enorme cliffhanger en sus compases finales. No obstante, lo que parece estar a punto de ocurrir no será una sorpresa para los fans de Stephen King, pues el autor ya relata en el material original de It un acontecimiento fundamental en el Black Spot y en la que, como casi todas las tragedias que tienen lugar en Derry, It podría tener mucho que ver.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras adecentarlo, el antaño abandonado Black Spot se ha convertido en el punto de encuentro de referencia de los soldados negros de la base de Derry, al que acuden a divertirse, bailar y emborracharse junto con sus amigos y familiares.

Además, gracias a la ayuda de Charlotte, este lugar es ahora el escondite de Hank Grogan, el padre de Ronnie acusado de la masacre del cine, algo con lo que Dick Hallorann no está de acuerdo, pues considera que pone en peligro a los demás con su presencia.

Los últimos compases del episodio muestran a un grupo de personas enmascaradas llegando al Black Spot, armados y dispuestos a tomarse la justicia por su mano tras la absolución de Hank, a quien consideran culpable.

En la novela It de Stephen King, un grupo de supremacistas blancos conocido como la Legión de miembros de la Decencia Blanca de Maine provoca un incendio en 1930 en el Black Spot que acaba con la vida de muchas personas. No obstante, las películas de Andy Muschietti reescriben en parte este acontecimiento, haciendo que tenga lugar en 1962.

Este terrible estallido de violencia no se debe únicamente a que consideren a Hank culpable del asesinato de los niños, sino que se trata de un crimen claramente motivado por una cuestión racista, pues su afán de hacer justicia acabando con Hank les sirve de excusa para asesinar también al resto de personas negras que se encontraban allí en ese momento. Según King, los habitantes de Derry se hallaban en este momento bajo la influencia de It.

En el libro, Dick Hallorann logra escapar del incendio usando sus habilidades y salvando además al pequeño Will Hanlon. Aunque aún está por ver si It: Bienvenidos a Derry modificará algún aspecto de la historia llegados a este punto, lo que es seguro es que Will sobrevivirá a la masacre pues, en las adaptaciones cinematográficas dirigidas por Muschietti, Will es el padre de Mike Hanlon, miembro del Club de los Perdedores.

Por otra parte, It: Bienvenidos a Derry ya hizo una temprana referencia al incendio en el Black Spot en su cuarto episodio, en el que el brazo de una persona negra, aparentemente cubierto de quemaduras, agarra a Will mientras está pescando en el lago y lo empuja hacia el agua.