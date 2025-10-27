It: Bienvenidos a Derry 1x02 celebra Halloween adelantando su estreno y con un tráiler aterrador

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el primer capítulo de It: Bienvenidos a Derry, la precuela televisiva de la obra de Stephen King que explora el origen del payaso asesino. Aunque el estreno semanal de los capítulos de la serie está fijado los domingos por la noche en Estados Unidos, lo que en España se traduce en disponibilidad los lunes de madrugada, con motivo de Halloween Warner Bros. ha confirmado un cambio de fecha excepcional.

El segundo episodio del proyecto creado por los hermanos Andy y Bárbara Muschietti se adelantará casi tres días de su emisión original y podrá verse en HBO Max el viernes 31 de octubre a las 08:00 en España (12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET). Se trata de un movimiento puntual ligado a la festividad, pues a partir de ahí las seis entregas restantes de la temporada se volverán a emitir de forma semanal los domingos por la noche en Estados Unidos hasta el 14 de diciembre, es decir, la madrugada del 15 en España.

Junto al anuncio, HBO Max ha compartido un nuevo tráiler de la ficción con más presencia de Pennywise, secuencias de histeria colectiva en Derry, niños investigando señales y desapariciones, y escenas que conectan con episodios históricos de violencia del pueblo. El montaje avisa de spoilers y remarca que la maquinaria del miedo apenas ha empezado a girar tras el estreno.

Ambientada en 1962, 27 años antes de los acontecimientos de It. Capítulo 1, la serie profundiza en el mito de It a través de la familia Hanlon y de un Derry atravesado por tensiones raciales y el clima de la Guerra Fría. La ficción presta especial atención a cómo el miedo y el odio social alimentan a la propia criatura.

En su entrevista con CulturaOcio.com, Andy Muschietti confirmó que el origen del temible payaso se abordará en dos partes diferenciadas: "Una es cómo It se transformó en Pennywise y cuáles son las circunstancias alrededor de esa transformación. La segunda parte es el origen más ancestral del monstruo: cuándo cae a este plano de existencia por primera vez hace millones de años. Qué es It, qué quiere y por qué está en este plano de existencia".

Aunque todavía no hay una renovación oficial por parte de HBO Max, los Muschietti explicaron que conciben la serie como un "gran arco" compuesto por tres temporadas ambientadas, respectivamente, en 1962, 1935 y 1908. Así, cada temporada tendrá un salto temporal hacia atrás de 27 años, coincidiendo con los ciclos de hibernación de Pennywise. Y es que en la novela de King, It emerge de las profundidades de Derry cada 27 años para cobrarse víctimas nutriéndose de sus miedos.