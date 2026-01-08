Isa Briones, sobre la estructura narrativa de The Pitt: "Es milagroso el arco que puede tener un personaje en un día"

1040986.1.260.149.20260108183509 Isa Briones, sobre la estructura narrativa de The Pitt: "Es casi milagroso el arco puede tener un personaje en un día" - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Con una tercera temporada ya asegurada, The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, arranca su segunda entrega este viernes 9 de enero en HBO Max con el primero de sus 15 episodios. La nueva temporada sigue el mismo patrón que la anterior, con cada capítulo constituyendo una hora de turno en Urgencias, desarrollándose así toda la temporada en un único día.

"Es casi milagroso cuánto arco puede tener cada personaje en un día", explica Isa Briones, que en la ficción da vida a la doctora Trinity Santos, en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, reflexionando sobre cómo funciona esta estructura narrativa a nivel de evolución del personaje. "Rodamos todo en orden y minuto a minuto", resalta la actriz.

"Es totalmente lineal y, en realidad, es genial porque te sorprenden las cosas que le suceden a tu personaje en tiempo real", añade Gerran Howell, que encarna a Dennis Whitaker, señalando cómo eso contribuye a que tengan un mayor sentido del "ritmo" de la serie.

Los intérpretes destacan además la labor de la escenógrafa, por crear un "espacio muy envolvente" y los guionistas, que les dan "de forma muy natural pequeños datos sobre todos estos personajes" y un "desarrollo emocional" que no se antoja descabellado. "Al menos en lo que respecta a las emociones nunca digo, 'no, esto nunca pasaría en un día'", expresa Briones, señalando que se trata de una serie "muy rápida" pero "muy bien pensada".

Junto a Wyle, Briones y Howell, retoman sus papeles de la primera temporada Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden y Shabana Azeez, entre otros. Se incorpora al elenco en esta segunda entrega Sepideh Moafi.

The Pitt, que ya tiene confirmada su tercera temporada, sigue acumulando reconocimientos. La primera entrega, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco (mejor serie dramática, mejor actor principal para Wyle, mejor actriz secundaria para LaNasa, mejor actor invitado para Shawn Hatos y mejor reparto). También obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro y recientemente se hacía con tres premios en los Critics Choice Awards, entre ellos, el de mejor serie dramática.