HBO Max renueva The Pitt por una tercera temporada

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Este viernes 9 de enero llega a HBO Max el primer episodio de los 15 que compondrán la segunda temporada de The Pitt, que aterrizarán en la plataforma semanalmente. Y a solo un día del estreno, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle ha sido renovado por una tercera entrega.

Ha sido el presidente y CEO de HBO y HBO Max, Casey Bloys, quien daba a conocer la renovación de la serie este miércoles, en el marco de la premier de la segunda temporada en Los Angeles, según recoge The Hollywood Reporter.

Cabe recordar que Bloys ya mostró su compromiso con la ficción indicando que era un modelo del tipo de series a las que aspiraba el servicio de streaming. "Puedo decir que Max Originals tiene un propósito muy específico: nos estamos inclinando por series más rentables, pero a la vez sofisticadas y de alta calidad, con un mayor número de episodios que pueden volver cada año", explicó en noviembre.

"Estas series originales están diseñadas para atraer a un público cercano a los fans habituales de HBO, al tiempo que alimentan nuestra estrategia de ofrecer 52 semanas de programación nueva al año. The Pitt, por supuesto, fue nuestra primera apuesta, y realmente conseguimos dar en el clavo", añadió entonces Bloys.

De acuerdo a su sinopsis oficial, The Pitt "es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital de Pittsburgh". Ambientada diez meses después de los sucesos de la primera temporada, en cuyos episodios finales el equipo de urgencias se enfrentaba a las consecuencias de un tiroteo en un festival, la segunda entrega de la ficción tiene lugar un ajetreado 4 de julio.

Encabezado por Wyle, que da vida al doctor Michael 'Robby' Robinavitch, el reparto de la ficción cuenta con Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi).

La primera temporada, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco (mejor serie dramática, mejor actor principal para Wyle, mejor actriz secundaria para LaNasa, mejor actor invitado para Shawn Hatos y mejor reparto). También ha sido galardonada con tres premios en los Critics Choice Awards, entre ellos, el de mejor serie dramática y ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro.